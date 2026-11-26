https://1prime.ru/20261126/kamchatka-875566194.html

На Камчатке почти полностью исчезло из промысловых подходов одно поколение кеты

На Камчатке почти полностью исчезло из промысловых подходов одно поколение кеты - 26.11.2026, ПРАЙМ

На Камчатке почти полностью исчезло из промысловых подходов одно поколение кеты

Почти полностью исчезло из промысловых подходов одно из возрастных поколений кеты, что стало одной из причин слабой лососевой путины на Камчатке в 2026 году,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T06:14+0300

2026-11-26T06:14+0300

2026-11-26T06:14+0300

промышленность

общество

камчатка

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Почти полностью исчезло из промысловых подходов одно из возрастных поколений кеты, что стало одной из причин слабой лососевой путины на Камчатке в 2026 году, сообщила руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская. "Анализ возрастной структуры кеты показал, что снижение мощности подхода в 2026 году было обусловлено депрессией одного доминирующего возрастного класса. Это класс 3+, то есть рыба родительского поколения 2022 года, которая вышла в море в 2023 году. В морской период жизни под воздействием крайне неблагоприятных условий мы наблюдаем, что практически полностью это поколение исчезло", — сказала Шпигальская на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. По словам специалиста, аналогичную картину исследователи обнаружили на восточном и западном побережьях Камчатки, а также в бассейне реки Камчатки. При этом рыба другого возраста, из поколения на год старше, сохранила численность лучше. Исследование показало, что неблагоприятные условия по-разному повлияли на разные виды лосося. У горбуши и кеты средняя масса тела производителей в целом соответствовала многолетним значениям. У нерки показатели оказались несколько ниже, а у кижуча снижение средней массы было более выраженным. Шпигальская объяснила это различиями в темпах роста рыб. Кижуч растет быстрее других тихоокеанских лососей, поэтому неблагоприятные условия могли сильнее отразиться на его размерно-весовых показателях. Горбуша, в свою очередь, могла погибать в больших количествах, что не позволило так же явно зафиксировать снижение средней массы оставшихся рыб. По оценке ученых, подобные изменения связаны в том числе с нестандартными условиями в океане и требуют пересмотра подходов к прогнозированию лососевых запасов на ближайшие годы.

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промышленность, общество , камчатка