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На Камчатке зафиксировали массовый подход неполовозрелых тихоокеанских лососей

На Камчатке зафиксировали массовый подход неполовозрелых тихоокеанских лососей - 26.11.2026, ПРАЙМ

На Камчатке зафиксировали массовый подход неполовозрелых тихоокеанских лососей

Массовый подход неполовозрелых тихоокеанских лососей зафиксировали на восточном побережье Камчатки в августе 2026 года, что может негативно сказаться на запасах | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:28+0300

2026-11-26T10:28+0300

2026-11-26T10:28+0300

общество

камчатка

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Массовый подход неполовозрелых тихоокеанских лососей зафиксировали на восточном побережье Камчатки в августе 2026 года, что может негативно сказаться на запасах рыбы и будущих нерестовых подходах, сообщила руководитель Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) Нина Шпигальская. Как пояснили РИА Новости в КамчатНИРО, неполовозрелые особи лососей нерки сначала совершают в океане нагульную миграцию от одного до трех лет, затем возвращаются в прикамчатские воды и еще минимум через год идут на нерест. В этом году они слишком близко подошли к берегу из-за потепления воды на путях миграции. "В ходе путины 2026 года мы зафиксировали массовый подход неполовозрелых тихоокеанских лососей на восточном побережье — в Кроноцком и Камчатском заливах. В отдельных скоплениях преобладала неполовозрелая нерка, доля которой составляла порядка 70%. Это может негативно отразиться на запасах лосося", — сказала Шпигальская на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Она добавила, что последствия аномального поведения рыбы учтены при прогнозировании уловов следующих путин. По ее данным, в подходивших к побережью скоплениях рыбы также присутствовали кета, доля которой составляла около 20%, кижуч — порядка 6%, горбуша — около 3%. Шпигальская уточнила, что речь идет о поколениях, которые должны возвращаться к берегам Камчатки в нерестовых подходах следующих лет.

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общество , камчатка