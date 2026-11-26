https://1prime.ru/20261126/kaspersky-875568392.html

Kaspersky зафиксировал резкий рост числа Android-устройств с вредоносным ПО

Kaspersky зафиксировал резкий рост числа Android-устройств с вредоносным ПО - 26.11.2026, ПРАЙМ

Kaspersky зафиксировал резкий рост числа Android-устройств с вредоносным ПО

"Лаборатория Касперского" зафиксировала резкий рост числа Android-устройств, которые поступают в продажу с уже встроенным вредоносным ПО, рассказали РИА Новости | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T08:30+0300

2026-11-26T08:30+0300

2026-11-26T08:30+0300

технологии

лаборатория касперского

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" зафиксировала резкий рост числа Android-устройств, которые поступают в продажу с уже встроенным вредоносным ПО, рассказали РИА Новости в компании. "Эксперты центра исследования угроз "Лаборатории Касперского" фиксируют резкий рост числа Android-устройств с предустановленным вредоносным ПО. С ноября 2025 года по октябрь 2026 года ежемесячное количество устройств, на которых решения компании обнаруживали такие угрозы, увеличилось более чем вдвое", - говорится в сообщении компании. В компании уточнили, что за первые десять месяцев 2026 года подавляющее большинство выявленных случаев заражения пришлось на два семейства троянов - Triada и Keenadu. При этом только Keenadu за указанный период был обнаружен более чем на 220 тысячах устройств. Отмечается, что вредоносное ПО может попадать на устройства еще до их поступления в продажу - на разных этапах производства оборудования и сборки ПО. Эксперты выделяют три основных сценария. Так, производители могут намеренно встраивать бэкдоры в недорогие или контрафактные устройства. Также вендоры получают скомпрометированные сборки прошивок от недобросовестных сторонних подрядчиков. Кроме того, добросовестные производители при сборке прошивок могут использовать зараженные компоненты с открытым исходным кодом или код сторонних разработчиков, не подозревая о компрометации. Предустановленное вредоносное ПО обнаруживают и на других типах устройств под управлением Android. Например, его обнаруживали на детских умных часах, а также на телевизионных приставках. Наличие предустановленного вредоносного ПО на подобных устройствах создает риски как для сохранности данных и приватности пользователей, так и для безопасности корпоративной инфраструктуры. "Скомпрометированная прошивка может открыть злоумышленникам доступ к внутренним корпоративным сетям, привести к утечке конфиденциальных данных, участию в DDoS-атаках, нарушению рабочих процессов и серьезному репутационному ущербу", - прокомментировал руководитель отдела мониторинга угроз и эвристического детектирования в "Лаборатории Касперского" Денис Паринов. Для того, чтобы снизить риски, связанные с предустановленным вредоносным ПО, эксперты рекомендуют приобретать устройства только у официальных дистрибьюторов и авторизованных ритейлеров, не устанавливать приложения из неофициальных источников, а также регулярно обновлять операционную систему и приложения до актуальных версий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, лаборатория касперского