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В аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар ввели временные ограничения
В аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар ввели временные ограничения - 26.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Ульяновска, Чебоксар, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T02:41+0300
2026-11-26T02:41+0300
2026-11-26T02:41+0300
бизнес
казань
ульяновск
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Ульяновска, Чебоксар, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Казани, Ульяновска ("Баратаевка"), Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, казань, ульяновск, росавиация
Бизнес, КАЗАНЬ, Ульяновск, Росавиация
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Ульяновска, Чебоксар, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Казани, Ульяновска ("Баратаевка"), Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.