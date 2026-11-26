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В аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения на полеты - 26.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T06:45+0300
2026-11-26T06:45+0300
2026-11-26T06:45+0300
бизнес
казань
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Казани, Ульяновска ("Баратаевка"), Чебоксар. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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