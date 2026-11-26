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Европу ждет решающий момент на фоне высоких цен на газ, заявила Кнайсль

Европу ждет решающий момент на фоне высоких цен на газ, заявила Кнайсль - 26.11.2026, ПРАЙМ

Европу ждет решающий момент на фоне высоких цен на газ, заявила Кнайсль

Европу ждет решающий момент этой зимой на фоне высоких цен на газ, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:50+0300

2026-11-26T10:50+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Европу ждет решающий момент этой зимой на фоне высоких цен на газ, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. "Я думаю, что этой зимой мы можем столкнуться с решающим моментом. И я помню, что в 2022 году было очень много разных карикатур и мультиков по поводу того, как они замерзнут. И в данном случае мы говорим о более высоких ценах. С января цены на газ повысились в три раза, в три раза. Только в рамках этого года", - сказала она в интервью Владимиру Соловьеву для ИС "Вести". По словам Кнайсль, энергетические проблемы в Европе начались еще до 2022 года. "Если посмотреть на 2021 год, когда начались энергетические проблемы, – то есть не в 2022, а в 2021 году – там были недоинвестиции, бюрократия, и энергетические проблемы ухудшились", - сказала она. Евросоюз ранее принял регламент о поэтапном прекращении импорта российского газа. Оставшиеся поставки СПГ должны прекратиться с января 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года. Венгрия и Словакия выступают категорически против полного запрета и уже указывают на угрозы национальной энергетической безопасности. В России неоднократно заявляли, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей наносит ущерб европейской экономике и потребителям, вынужденным приобретать более дорогие энергоресурсы. Москва подчеркивала, что остается надежным поставщиком и готова к взаимовыгодному энергетическому сотрудничеству.

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газ, европа, австрия, венгрия, карин кнайсль, ес, мид