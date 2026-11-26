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Команды из 13 регионов разработали новые подходы к трудоустройству людей

Команды из 13 регионов разработали новые подходы к трудоустройству людей - 26.11.2026, ПРАЙМ

Команды из 13 регионов разработали новые подходы к трудоустройству людей

Команды из 13 регионов России разработали и защитили свои проекты по новым подходам к трудоустройству людей, сообщила пресс-служба Агентства стратегических... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T16:49+0300

2026-11-26T16:49+0300

2026-11-26T16:49+0300

россия

чувашия

волгоградская область

якутия

агентство стратегических инициатив

аси

росатом

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Команды из 13 регионов России разработали и защитили свои проекты по новым подходам к трудоустройству людей, сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). "Поиск работы для ветеранов СВО еще на этапе реабилитации, карьерное сопровождение студентов до окончания учебы, целевая подготовка специалистов под запросы крупных предприятий – такие решения предложили участники акселератора Минтруда России по внедрению человекоцентричных подходов в работу государственной службы занятости. На площадке Агентства стратегических инициатив 13 региональных команд защитили свои проекты после завершения обучения", - говорится на сайте АСИ. По данным Агентства, победителем акселератора стала Чувашия, которая представила проект "Удовлетворение кадровой потребности системообразующих организаций". Второе место заняла команда из Волгоградской области с инициативой по трудоустройству и социальной адаптации ветеранов боевых действий "Зеленый коридор: маршрут СВОим". На третьем месте - Якутия с проектом "Трудоустройство выпускников СПО и ВО". Партнером АСИ и госкорпорации "Росатом" по внедрению технологии в работу региональных служб занятости стал Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда Минтруда России, в этом году АСИ подготовило и сертифицировало тренеров, а также передало ведомству инструментарий для обучения специалистов кадровых центров "Работа России".

чувашия

волгоградская область

якутия

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россия, чувашия, волгоградская область, якутия, агентство стратегических инициатив, аси, росатом