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Комитет ГД поддержал продление особого порядка выбора подрядчика в Крыму

Комитет ГД поддержал продление особого порядка выбора подрядчика в Крыму - 26.11.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал продление особого порядка выбора подрядчика в Крыму

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о продлении на два года особого порядка выбора подрядчика при... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:38+0300

2026-11-26T10:38+0300

2026-11-26T10:38+0300

бизнес

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о продлении на два года особого порядка выбора подрядчика при определенных видах закупок в Крыму. Действующее законодательство позволяет выбрать поставщика (подрядчика, исполнителя) в Крыму в порядке, который установлен либо законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ), либо нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя и согласован с уполномоченным федеральным органом. Такой выбор до конца текущего года возможен при закупках оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений, строительному контролю, сохранению объектов культурного наследия, благоустройству территорий для обеспечения нужд этих регионов. Законопроект, внесенный группой депутатов, продлевает действующий особый порядок для этих закупок на 2027-2028 годы. В пояснительной записке к нему указывается, что за период действия такого режима удалось реализовать значительное число инфраструктурных и социальных проектов. Это объясняется тем, что у регионов была возможность привлекать подрядчиков, способных выполнить условия государственных и муниципальных контрактов без нарушения сроков выполнения работ и с должным качеством. Вместе с тем сохраняются нерешенные проблемы, которые требуют продолжения действия упрощенных закупочных процедур. "Продление срока действия особого порядка до конца 2028 года создает понятный горизонт планирования для государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Это обеспечивает предсказуемость закупочных процессов как для заказчиков, так и для подрядчиков, позволяя выстраивать долгосрочные обязательства и последовательно завершать начатые инициативы без риска внезапных изменений условий", - заявил журналистам председатель комитета по экономической политике Максим Топилин. Зампред комитета Алексей Говырин в свою очередь сообщил, что за время действия особого порядка в Крыму было капитально отремонтировано и реконструировано 35 объектов культуры. Построено более 300 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и станций скорой помощи. Еще 66 объектов капитально отремонтированы. А в Севастополе появились 39 медицинских учреждений, работы по капитальному ремонту завершены еще на 47 объектах, сказал депутат. Продление особого порядка позволит использовать этот механизм для дальнейшего строительства школ, развития водоснабжения, ремонта дорог и обновления социальной инфраструктуры в Крыму, подчеркнул Говырин.

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бизнес, россия, крым, севастополь, максим топилин, госдума