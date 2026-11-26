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Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект об упрощении госзакупок
Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект об упрощении госзакупок - 26.11.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект об упрощении госзакупок
Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов во главе с председателями Совета... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T10:41+0300
2026-11-26T10:41+0300
2026-11-26T10:41+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов во главе с председателями Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным и направленный на упрощение и ускорение процедуры государственных и муниципальных закупок.
Он, в частности, продлевает на следующий год срок действия ряда антикризисных мер. В их числе - возможность осуществлять закупки на строительство "под ключ" и нераспространение на отдельных заказчиков ограничения в 50 миллионов рублей по годовому объему закупок у единственного поставщика, подрядчика, или исполнителя.
На год продлевается также возможность внесения изменений в существенные условия контрактов на основании решений федерального или регионального правительства, местной администрации. На следующий год продлевается и право правительства РФ устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Правительства России и Москвы также еще год смогут устанавливать дополнительные случаи осуществления закупок у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя и определять их порядок. Кроме того, на постоянной основе закрепляется временное полномочие кабмина РФ устанавливать дополнительные случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей.
Помимо этого, сроки размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении аукциона и документации о закупке сокращаются до семи с 15 дней в случае, когда начальная (максимальная) цена договора не превышает 300 миллионов рублей, а при закупке строительных работ - 2 миллиарда рублей.
Также разрешается изменять сроки контрактов на выполнение работ по авторскому надзору в соответствии со сроками контракта на выполнение строительных работ.
Комитет поддержал ряд поправок к законопроекту, в том числе касающихся авторского надзора.
"Законопроект свяжет такой договор со строительным контрактом при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объекта капитального строительства. Изменение срока строительного контракта позволит соразмерно скорректировать срок исполнения договора на авторский надзор с сохранением остальных существенных условий", - пояснил журналистам заместитель председателя комитета Алексей Говырин.
При этом сохраняются и другие положения, предусмотренные в первоначальной редакции законопроекта, сообщил он. Среди них антидемпинговые требования для электронного запроса котировок, закупки учреждений молодежной политики у единственного поставщика, семидневный срок для некоторых аукционов и повышение котировочного порога для закупок у малого и среднего бизнеса до 10 миллионов рублей.
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россия, лнр, херсонская область, москва, валентина матвиенко, вячеслав володин, госдума, совет федерации
РОССИЯ, ЛНР, Херсонская область, МОСКВА, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Госдума, Совет Федерации
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов во главе с председателями Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным и направленный на упрощение и ускорение процедуры государственных и муниципальных закупок.
Он, в частности, продлевает на следующий год срок действия ряда антикризисных мер. В их числе - возможность осуществлять закупки на строительство "под ключ" и нераспространение на отдельных заказчиков ограничения в 50 миллионов рублей по годовому объему закупок у единственного поставщика, подрядчика, или исполнителя.
На год продлевается также возможность внесения изменений в существенные условия контрактов на основании решений федерального или регионального правительства, местной администрации. На следующий год продлевается и право правительства РФ устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Правительства России и Москвы также еще год смогут устанавливать дополнительные случаи осуществления закупок у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя и определять их порядок. Кроме того, на постоянной основе закрепляется временное полномочие кабмина РФ устанавливать дополнительные случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей.
Помимо этого, сроки размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении аукциона и документации о закупке сокращаются до семи с 15 дней в случае, когда начальная (максимальная) цена договора не превышает 300 миллионов рублей, а при закупке строительных работ - 2 миллиарда рублей.
Также разрешается изменять сроки контрактов на выполнение работ по авторскому надзору в соответствии со сроками контракта на выполнение строительных работ.
Комитет поддержал ряд поправок к законопроекту, в том числе касающихся авторского надзора.
"Законопроект свяжет такой договор со строительным контрактом при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объекта капитального строительства. Изменение срока строительного контракта позволит соразмерно скорректировать срок исполнения договора на авторский надзор с сохранением остальных существенных условий", - пояснил журналистам заместитель председателя комитета Алексей Говырин.
При этом сохраняются и другие положения, предусмотренные в первоначальной редакции законопроекта, сообщил он. Среди них антидемпинговые требования для электронного запроса котировок, закупки учреждений молодежной политики у единственного поставщика, семидневный срок для некоторых аукционов и повышение котировочного порога для закупок у малого и среднего бизнеса до 10 миллионов рублей.