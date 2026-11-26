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Комитет Госдумы одобрил законопроект о содействии международному развитию
Комитет Госдумы одобрил законопроект о содействии международному развитию - 26.11.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы одобрил законопроект о содействии международному развитию
Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о содействии международному развитию. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T11:48+0300
2026-11-26T11:48+0300
2026-11-26T11:48+0300
россия
финансы
россотрудничество
мид
госдума
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о содействии международному развитию.
Документ внесен правительством РФ. Он впервые закрепляет цели, задачи и принципы государственной политики в этой сфере. При этом определяются полномочия МИДа России, Россотрудничества, других федеральных органов и уполномоченных организаций. Функции агентства содействия международному развитию закрепляются за Россотрудничеством.
Под содействием международному развитию понимается деятельность России по предоставлению помощи на безвозмездной или льготной основе государствам-партнерам в целях поддержки социально-экономического развития, повышения благосостояния их населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Эта помощь может оказываться в том числе для ликвидации голода и бедности в таких государствах.
Содействие международному развитию осуществляется в том числе путем поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; урегулирования внешних долговых обязательств партнеров на льготных условиях; предоставления целевых денежных средств, льготных кредитов, а также преференций и льгот в целях облегчения доступа на российский рынок товаров и услуг.
Законопроект предусматривает оценку эффективности содействия международному развитию на предмет достижения целей и выполнения поставленных задач. Эту оценку будут проводить МИД, Россотрудничество и другие федеральные органы по методике, утверждаемой правительством.
Для российского бизнеса законопроект расширит возможности продвижения товаров, услуг и технологий за рубежом, заявил журналистам заместитель председателя комитета по экономической политике Алексей Говырин. Компании, по его словам, смогут предлагать инициативы и участвовать в поставках, выполнении работ, оказании услуг и передаче отечественных разработок государствам-партнерам.
Предусмотренные для бизнеса преимущества будут связаны с включением в международные программы, пояснил депутат. В них смогут использоваться российские решения в области цифровых технологий, атомной энергетики и медицины, отметил он.
"Передача знаний и опыта позволит компаниям продвигать свои компетенции вместе с продукцией и услугами. Такой порядок создаст дополнительные каналы для выхода на зарубежные рынки, развития деловых связей и формирования спроса на российские технологии", - подчеркнул Говырин.
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россия, финансы, россотрудничество, мид, госдума
РОССИЯ, Финансы, Россотрудничество, МИД, Госдума
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о содействии международному развитию.
Документ внесен правительством РФ. Он впервые закрепляет цели, задачи и принципы государственной политики в этой сфере. При этом определяются полномочия МИДа России, Россотрудничества, других федеральных органов и уполномоченных организаций. Функции агентства содействия международному развитию закрепляются за Россотрудничеством.
Под содействием международному развитию понимается деятельность России по предоставлению помощи на безвозмездной или льготной основе государствам-партнерам в целях поддержки социально-экономического развития, повышения благосостояния их населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Эта помощь может оказываться в том числе для ликвидации голода и бедности в таких государствах.
Содействие международному развитию осуществляется в том числе путем поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; урегулирования внешних долговых обязательств партнеров на льготных условиях; предоставления целевых денежных средств, льготных кредитов, а также преференций и льгот в целях облегчения доступа на российский рынок товаров и услуг.
Законопроект предусматривает оценку эффективности содействия международному развитию на предмет достижения целей и выполнения поставленных задач. Эту оценку будут проводить МИД, Россотрудничество и другие федеральные органы по методике, утверждаемой правительством.
Для российского бизнеса законопроект расширит возможности продвижения товаров, услуг и технологий за рубежом, заявил журналистам заместитель председателя комитета по экономической политике Алексей Говырин. Компании, по его словам, смогут предлагать инициативы и участвовать в поставках, выполнении работ, оказании услуг и передаче отечественных разработок государствам-партнерам.
Предусмотренные для бизнеса преимущества будут связаны с включением в международные программы, пояснил депутат. В них смогут использоваться российские решения в области цифровых технологий, атомной энергетики и медицины, отметил он.
"Передача знаний и опыта позволит компаниям продвигать свои компетенции вместе с продукцией и услугами. Такой порядок создаст дополнительные каналы для выхода на зарубежные рынки, развития деловых связей и формирования спроса на российские технологии", - подчеркнул Говырин.