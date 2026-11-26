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Комитет ГД отклонил проект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах

Комитет ГД отклонил проект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах - 26.11.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД отклонил проект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах

Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T12:03+0300

2026-11-26T12:03+0300

2026-11-26T12:03+0300

россия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете. Документ был внесен группой депутатов от КПРФ и сенатором Айратом Гибатдиновым. Он позволит защитить граждан от чрезмерной рекламы со стороны микрофинансовых организаций (МФО) и ограничит рекламу микрозаймов, которая зачастую вводит граждан в заблуждение относительно финансовых последствий заключения договора, считают разработчики. Законопроект запрещает размещать рекламу микрозаймов, предоставляемых МФО, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, в общественных местах и общественном транспорте, вблизи объектов транспортной инфраструктуры и социальных объектов. Комитет обратил внимание, что действующим законодательством установлены специальные требования к содержанию рекламы микрозаймов, направленные на обеспечение надлежащего информирования потребителей и недопущение введения их в заблуждение относительно условий предоставления заемных средств. Законопроект же предусматривает "установление запрета на распространение рекламы микрозаймов независимо от ее содержания", указывается в заключении комитета. Кроме того, предоставление займов МФО - разрешенная законодательством деятельность. Поэтому установление полного запрета рекламы соответствующих услуг, по нению комитета, "является необоснованным ограничением распространения информации о финансовых услугах". Правительство РФ также считает, что действующее регулирование в отношении рекламы микрозаймов "на текущем этапе является достаточным для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан".

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россия, общество , госдума, кпрф