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Комитет ГД не поддержал проект о запрете рекламы на автомобилях

Комитет ГД не поддержал проект о запрете рекламы на автомобилях - 26.11.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД не поддержал проект о запрете рекламы на автомобилях

Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов из фракции "Новые люди" и... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T12:06+0300

2026-11-26T12:06+0300

2026-11-26T12:06+0300

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госдума

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов из фракции "Новые люди" и уточняющий требования к размещению рекламы на транспортных средствах. Документ предлагает запрет использования транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве рекламной конструкции, а также внесения изменений, которые, например, придают кузову автомобиля вид определенного товара. Это, по мнению его разработчиков, позволит убрать с улиц "рекламные билборды на колесах" (автоприцепы с рекламой), которые годами остаются неподвижными, занимая места во дворах и вдоль дорог". Формально они считаются "мобильными", но фактически представляют собой несогласованные стационарные рекламоносители, отмечается в пояснительной записке. Правительство РФ также не поддерживает принятия законопроекта. Оно обращает внимание, что независимо от продолжительности нахождения автомобиля или прицепа на одном месте к нему применяется действующий запрет на использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций. А размещение рекламных конструкций, к которым не относятся транспортные средства, уже урегулировано в законе в рамках специальных требований к наружной рекламе, отмечается в отзыве правительства на законопроект.

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бизнес, россия, общество , госдума