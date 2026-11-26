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Комитет ГД не поддержал запрет рекламы услуг оккультного характера

Комитет ГД не поддержал запрет рекламы услуг оккультного характера - 26.11.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД не поддержал запрет рекламы услуг оккультного характера

Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект о запрете рекламы услуг оккультно-магического характера. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T12:09+0300

2026-11-26T12:09+0300

2026-11-26T12:09+0300

бизнес

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госдума

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект о запрете рекламы услуг оккультно-магического характера. Документ внесен группой депутатов. Согласно пояснительной записке, он направлен на защиту потребителей от недобросовестной и недостоверной рекламы услуг оккультно-магического характера. При этом разработчики указывают, что сейчас невозможно оценить известными науке способами достоверность и соответствие действительности информации, содержащейся в рекламе таких услуг. Однако понятие "услуги оккультно-магического характера" ни в действующем законодательстве, ни в законопроекте не раскрывается. Кроме того, данные услуги не предусмотрены Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным приказом Росстандарта. Правительство РФ также не поддержало законопроект, отметив, что он в том числе не содержит механизмов разграничения потенциально опасной деятельности (включающей признаки мошенничества) и деятельности, не нарушающей законы, общественный порядок и моральные устои. Кроме того, рекламирование соответствующих услуг может осуществляться с использованием формулировок, не подпадающих под действие положений законопроекта, что не позволит достичь заявленной авторами цели. Комитеты Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений ранее также выступили против принятия законопроекта.

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бизнес, россия, технологии, госдума, росстандарт