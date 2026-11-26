https://1prime.ru/20261126/komitet-875593615.html

Комитет ГД поддержал проект о возврате неиспользованных бюджетных инвестиций

Комитет ГД поддержал проект о возврате неиспользованных бюджетных инвестиций - 26.11.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал проект о возврате неиспользованных бюджетных инвестиций

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о возврате в бюджет неиспользованных остатков бюджетных... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:46+0300

2026-11-26T17:46+0300

2026-11-26T17:48+0300

россия

финансы

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875593615.jpg?1795704517

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о возврате в бюджет неиспользованных остатков бюджетных инвестиций, предоставленных компаниям, полностью принадлежащим государству или муниципалитету. Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях управления неиспользованными на начало финансового года средствами бюджетных инвестиций, внесенных в уставный капитал хозяйственных обществ, единственным участником или акционером которых является РФ, ее регион или муниципалитет. Сейчас проведение операций со средствами бюджетных инвестиций, внесенными в уставный капитал хозобществ, ограничивается нормами законов об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью. Это "не позволяет вернуть целевые средства в бюджет в случае отсутствия потребности в их дальнейшем использовании в принудительном порядке", указывается в пояснительной записке. В целях обеспечения возврата в бюджетную систему РФ неиспользованных на начало финансового года остатков бюджетных инвестиций законопроектом предлагается внести необходимые изменения в Бюджетный кодекс. Компании, единственным участником или акционером которых является РФ, ее регион или муниципалитет, должны будут перечислить такие остатки в соответствующий бюджет с уменьшением своего уставного капитала. Это обязанность у них возникает в случае отсутствия принятого в установленные сроки главным распорядителем бюджетных средств решения об использовании остатков инвестиций. Такие остатки, поступающие в федеральный, региональный или местный бюджет, будут использоваться в качестве одного из источников финансирования дефицита бюджета. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, госдума