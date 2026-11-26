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Бюджетный комитет ГД поддержал налоговые льготы для резидентов единой ТОР

Бюджетный комитет ГД поддержал налоговые льготы для резидентов единой ТОР - 26.11.2026, ПРАЙМ

Бюджетный комитет ГД поддержал налоговые льготы для резидентов единой ТОР

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о налоговых льготах для резидентов единой территории опережающего | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:52+0300

2026-11-26T17:52+0300

2026-11-26T17:53+0300

россия

дальний восток

госдума

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о налоговых льготах для резидентов единой территории опережающего развития (ЕТОР) Арктической зоны РФ и других территорий Севера, Сибири и Дальнего Востока. Документ внесен правительством РФ в рамках пакета, предусматривающего во исполнение поручения президента России создание такой ЕТОР. Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс, которые устанавливают преференции для резидентов ЕТОР, капитальные вложения в инвестиционный проект которых составляют не менее 100 миллионов рублей. Так, устанавливается возможность применения налогового мониторинга без учета стоимостных критериев (по аналогии с другими ТОР), а также нулевая ставка по налогу на прибыль организаций от реализации инвестиционного проекта в рамках ЕТОР в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Пониженная ставка налога на прибыль вплоть до 0% может устанавливаться и в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет. Кроме того, на пять лет предоставляются льготы по налогу на имущество организаций и земельному налогу. На пять лет (но не позднее трех лет со дня создания ЕТОР) устанавливается и пониженный тариф страховых взносов (15%). А для резидентов ЕТОР, реализующих инвестпроекты с объемом капитальных вложений свыше 1 миллиарда рублей, предусмотрена возможность выбора льготы по налогу на прибыль организаций или федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) по данному налогу. В этом случае размер вычета для резидента ЕТОР составит 8% от налога на прибыль, но не более 20% от суммы его капиталовложений в течение десяти лет, а если ФИНВ применяется не только резидентом, но и его взаимозависимыми лицами, то 5%, но не более 10% от суммы капиталовложений в этот десятилетний период. Помимо этого, безвозмездная передача управляющей компанией ЕТОР хозяйственным обществам, которые она создаст, имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, не будет облагаться НДС.

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россия, дальний восток, госдума