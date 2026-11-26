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Депутат предложил создать отечественный ИИ-кошелек на базе российской нейросети

Депутат предложил создать отечественный ИИ-кошелек на базе российской нейросети - 26.11.2026, ПРАЙМ

Депутат предложил создать отечественный ИИ-кошелек на базе российской нейросети

Член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Дмитрий Шатунов (ЛДПР) предложил создать отечественный интеллектуальный платежный сервис | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:25+0300

2026-11-26T15:25+0300

2026-11-26T15:25+0300

технологии

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ии

искусственный интеллект

нейросеть

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Дмитрий Шатунов (ЛДПР) предложил создать отечественный интеллектуальный платежный сервис на базе российского искусственного интеллекта и платежной инфраструктуры крупного банка. "Мы выступаем с инициативой создания отечественного интеллектуального платежного сервиса на базе отечественного искусственного интеллекта и платежной инфраструктуры крупного банка по аналогии с зарубежными разработками в сфере интеграции искусственного интеллекта и платежных систем", - сказал Шатунов РИА Новости. По его словам, сегодня ИИ становится не просто источником информации, а полноценным инструментом решения повседневных задач. Депутат считает, что Россия должна активно развивать собственные технологические решения в этом направлении, в том числе в сфере электронной торговли и финансовых услуг. Шатунов привел данные исследования ВЦИОМ, согласно которым 73% россиян уже используют искусственный интеллект для решения отдельных финансовых задач или готовы доверить ему их выполнение. При этом 42% пользователей за последний год обсуждали с нейросетями финансовые вопросы. "Мы предлагаем создать отечественный ИИ-кошелек на базе российской нейросети, который позволит пользователям не только получать рекомендации, но и совершать покупки непосредственно с помощью искусственного интеллекта. Такой сервис сможет по поручению гражданина самостоятельно подбирать товары и услуги, сравнивать предложения, оформлять заказы и осуществлять оплату в пределах установленных пользователем полномочий", - пояснил он. При этом парламентарий подчеркнул, что принципиально важно обеспечить высокий уровень защиты персональных и финансовых данных граждан, прозрачность всех операций и возможность полноценного контроля над совершаемыми платежами. "Кроме того, мы считаем необходимым встроить в такой ИИ-кошелек государственный "антифрод-модуль". Искусственный интеллект будет автоматически блокировать переводы, если видит признаки давления на человека со стороны телефонных мошенников", - добавил Шатунов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, финансы, вциом, госдума, лдпр, ии, искусственный интеллект, нейросеть