https://1prime.ru/20261126/kosht-875606291.html
Кошта продолжает консультации по многолетнему бюджету, сообщил источник
Кошта продолжает консультации по многолетнему бюджету, сообщил источник - 26.11.2026, ПРАЙМ
Кошта продолжает консультации по многолетнему бюджету, сообщил источник
Председатель Евросовета Антониу Кошта в настоящее время продолжает консультации с отдельными группами государств ЕС по многолетнему бюджету на 2028–2034 годы,... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T23:33+0300
2026-11-26T23:33+0300
2026-11-26T23:33+0300
мировая экономика
ес
евросовет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875606291.jpg?1795725231
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Председатель Евросовета Антониу Кошта в настоящее время продолжает консультации с отдельными группами государств ЕС по многолетнему бюджету на 2028–2034 годы, переговоры запланированы примерно до полуночи (2.00 мск), но финального решения по согласованию бюджета на этих встречах в любом случае не ждут, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом саммита.
"Консультации со странами расписаны примерно до полуночи, далее примут решение о том, продолжать ли еще эти обсуждения в пятницу", - сказал собеседник агентства.
По его данным, всего запланировано семь встреч с различными группами государств, в настоящее время проходит четвертая или пятая консультация.
При этом, достижение окончательного соглашения по многолетнему бюджету на нынешнем саммите изначально не планировалось. Кошта еще до начала саммита заявил, что рассчитывает добиться согласования бюджета лишь к концу года, а задача нынешних переговоров заключается в сближении позиций государств ЕС.
Консультации проходят на фоне разногласий между странами, выступающими за ограничение расходов, и государствами, настаивающими на сохранении финансирования традиционных направлений бюджета.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ес, евросовет
Мировая экономика, ЕС, Евросовет
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Председатель Евросовета Антониу Кошта в настоящее время продолжает консультации с отдельными группами государств ЕС по многолетнему бюджету на 2028–2034 годы, переговоры запланированы примерно до полуночи (2.00 мск), но финального решения по согласованию бюджета на этих встречах в любом случае не ждут, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом саммита.
"Консультации со странами расписаны примерно до полуночи, далее примут решение о том, продолжать ли еще эти обсуждения в пятницу", - сказал собеседник агентства.
По его данным, всего запланировано семь встреч с различными группами государств, в настоящее время проходит четвертая или пятая консультация.
При этом, достижение окончательного соглашения по многолетнему бюджету на нынешнем саммите изначально не планировалось. Кошта еще до начала саммита заявил, что рассчитывает добиться согласования бюджета лишь к концу года, а задача нынешних переговоров заключается в сближении позиций государств ЕС.
Консультации проходят на фоне разногласий между странами, выступающими за ограничение расходов, и государствами, настаивающими на сохранении финансирования традиционных направлений бюджета.