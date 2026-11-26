https://1prime.ru/20261126/krasnodar-875563769.html

В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения

В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения - 26.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения

Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T01:13+0300

2026-11-26T01:13+0300

2026-11-26T01:13+0300

бизнес

краснодар

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация "Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, краснодар, росавиация