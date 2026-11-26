https://1prime.ru/20261126/krasnodar-875563769.html
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения - 26.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения
Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T01:13+0300
2026-11-26T01:13+0300
2026-11-26T01:13+0300
бизнес
краснодар
росавиация
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, краснодар, росавиация
Бизнес, КРАСНОДАР, Росавиация
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.