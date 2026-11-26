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В аэропорту Краснодара сняли дополнительные ограничения
В аэропорту Краснодара сняли дополнительные ограничения - 26.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Краснодара сняли дополнительные ограничения
Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T07:15+0300
2026-11-26T07:15+0300
2026-11-26T07:15+0300
бизнес
краснодар
росавиация
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что, согласно действующему Notam, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 9:00 мск до 23:00 мск.
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бизнес, краснодар, росавиация
Бизнес, КРАСНОДАР, Росавиация
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что, согласно действующему Notam, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 9:00 мск до 23:00 мск.