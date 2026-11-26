https://1prime.ru/20261126/krasnodar-875566679.html

В аэропорту Краснодара сняли дополнительные ограничения

В аэропорту Краснодара сняли дополнительные ограничения - 26.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Краснодара сняли дополнительные ограничения

Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T07:15+0300

2026-11-26T07:15+0300

2026-11-26T07:15+0300

бизнес

краснодар

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875566679.jpg?1795666509

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. "Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что, согласно действующему Notam, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 9:00 мск до 23:00 мск.

краснодар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, краснодар, росавиация