https://1prime.ru/20261126/krym-875600319.html

В Крыму объяснили причину ограничения электроснабжения

В Крыму объяснили причину ограничения электроснабжения - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Крыму объяснили причину ограничения электроснабжения

Ограничения электроснабжения в Крыму связаны с аварией на высоковольтных линиях электропередачи, ведутся восстановительные работы, сообщил глава правительства... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:25+0300

2026-11-26T19:25+0300

2026-11-26T19:25+0300

крым

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875600319.jpg?1795710313

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Ограничения электроснабжения в Крыму связаны с аварией на высоковольтных линиях электропередачи, ведутся восстановительные работы, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк. Ранее в четверг компания "Крымэнерго" сообщила, что полуостров обесточен из-за аварии на энергообъектах за пределами региона. "В связи с сегодняшней аварией на высоковольтных линиях электропередачи введено временное ограничение подачи электроэнергии потребителям", - написал Гоцанюк в своем канале на платформе "Макс". Аварийно-восстановительные бригады работают на месте происшествия. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное для скорейшего решения проблемы, сообщил он. О сроках ликвидации последствий аварии будет сообщено дополнительно по мере поступления информации, добавил глава правительства Крыма.

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым