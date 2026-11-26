https://1prime.ru/20261126/krym-875600319.html
В Крыму объяснили причину ограничения электроснабжения
В Крыму объяснили причину ограничения электроснабжения - 26.11.2026, ПРАЙМ
В Крыму объяснили причину ограничения электроснабжения
Ограничения электроснабжения в Крыму связаны с аварией на высоковольтных линиях электропередачи, ведутся восстановительные работы, сообщил глава правительства... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T19:25+0300
2026-11-26T19:25+0300
2026-11-26T19:25+0300
крым
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875600319.jpg?1795710313
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Ограничения электроснабжения в Крыму связаны с аварией на высоковольтных линиях электропередачи, ведутся восстановительные работы, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк.
Ранее в четверг компания "Крымэнерго" сообщила, что полуостров обесточен из-за аварии на энергообъектах за пределами региона.
"В связи с сегодняшней аварией на высоковольтных линиях электропередачи введено временное ограничение подачи электроэнергии потребителям", - написал Гоцанюк в своем канале на платформе "Макс".
Аварийно-восстановительные бригады работают на месте происшествия. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное для скорейшего решения проблемы, сообщил он.
О сроках ликвидации последствий аварии будет сообщено дополнительно по мере поступления информации, добавил глава правительства Крыма.
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крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Ограничения электроснабжения в Крыму связаны с аварией на высоковольтных линиях электропередачи, ведутся восстановительные работы, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк.
Ранее в четверг компания "Крымэнерго" сообщила, что полуостров обесточен из-за аварии на энергообъектах за пределами региона.
"В связи с сегодняшней аварией на высоковольтных линиях электропередачи введено временное ограничение подачи электроэнергии потребителям", - написал Гоцанюк в своем канале на платформе "Макс".
Аварийно-восстановительные бригады работают на месте происшествия. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное для скорейшего решения проблемы, сообщил он.
О сроках ликвидации последствий аварии будет сообщено дополнительно по мере поступления информации, добавил глава правительства Крыма.