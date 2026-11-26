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"Рубль отыграл потери": юань снизился после трех сессий роста

"Рубль отыграл потери": юань снизился после трех сессий роста - 26.11.2026, ПРАЙМ

"Рубль отыграл потери": юань снизился после трех сессий роста

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снизился после трех торговых сессий повышения подряд, следует из данных Московской биржи. | 26.11.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снизился после трех торговых сессий повышения подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек и составил 12,28 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,27-12,36 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,25 рубля. Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг преимущественно снижался после роста на протяжении предыдущих трех сессий. В итоге курс китайской валюты вернулся в середину диапазона 12-12,5 рубля. "Рубль отыграл потери предыдущего дня. Поддержка пришла от налогового периода и повышения сырьевых цен. Статистика Росстата по инфляции показала ее ускорение в недельном и годовом выражении, что укрепляет ожидания более длительного периода высоких процентных ставок, а это также благоприятно для нацвалюты РФ", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.02 мск росла на 0,9% до 91,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% до 103,8 пункта. Цены на нефть остаются относительно высокими даже после ухода ниже 100 долларов за баррель, и это поддерживает курс рубля, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Ослабление рубля может произойти как во второй половине декабря, так и в начале января. При этом важным условием ослабления рубля остается отсутствие значимых непредсказуемых изменений во внутренних и внешних факторах", - говорит она. В базовом сценарии во второй половине декабря 2026 года и в январе 2027 года валютный курс может находиться в коридоре 82-87 рублей за доллар с тенденцией к ослаблению к верхней границе диапазона, оценивает Ващелюк. До конца текущей недели значимых перемен в динамике курса рубля ожидать не стоит, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Доллар может оставаться около 82 рублей, юань – у 12,3 рубля, прогнозирует он.

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рынок, торги, россия, сша, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", росстат, ук "первая"