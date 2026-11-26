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В Кузбассе снизилось число угледобывающих предприятий, приостановивших работу

В Кузбассе снизилось число угледобывающих предприятий, приостановивших работу - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Кузбассе снизилось число угледобывающих предприятий, приостановивших работу

Число угледобывающих предприятий Кузбасса, приостановивших свою работу, снизилось с 18 до 17, сообщил губернатор Илья Середюк. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:41+0300

2026-11-26T10:41+0300

2026-11-26T10:41+0300

промышленность

кузбасс

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КЕМЕРОВО, 26 ноя – ПРАЙМ. Число угледобывающих предприятий Кузбасса, приостановивших свою работу, снизилось с 18 до 17, сообщил губернатор Илья Середюк. В сентябре 2025 года глава региона сообщал, что 18 угледобывающих предприятий Кузбасса приостановили свою работу. В четверг во время прямой линии с жителями региона глава региона отметил, что благодаря поддержке правительства РФ этим предприятиям предоставляются отсрочки по уплате налоговых и кредитных платежей. По его словам, часть предприятий при улучшении ситуации на рынке вновь начнет работать. Для этого с собственниками проработаны меры их повторного запуска. "У нас из 150 предприятий остановлено… всего лишь на сегодняшний день 17. Неделю назад на одном из форумов я докладывал, что приостановлено 18 (предприятий – ред.), то есть одно предприятие запустило свою работу, нащупало нового потребителя", – сказал Середюк. Губернатор обратил внимание, что при улучшении конъюнктуры на угольном рынке возможно будет запустить еще 12 угольных разрезов.

кузбасс

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промышленность, кузбасс