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В Кузбассе снизилось число угледобывающих предприятий, приостановивших работу
В Кузбассе снизилось число угледобывающих предприятий, приостановивших работу - 26.11.2026, ПРАЙМ
В Кузбассе снизилось число угледобывающих предприятий, приостановивших работу
Число угледобывающих предприятий Кузбасса, приостановивших свою работу, снизилось с 18 до 17, сообщил губернатор Илья Середюк. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T10:41+0300
2026-11-26T10:41+0300
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промышленность
кузбасс
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КЕМЕРОВО, 26 ноя – ПРАЙМ. Число угледобывающих предприятий Кузбасса, приостановивших свою работу, снизилось с 18 до 17, сообщил губернатор Илья Середюк.
В сентябре 2025 года глава региона сообщал, что 18 угледобывающих предприятий Кузбасса приостановили свою работу.
В четверг во время прямой линии с жителями региона глава региона отметил, что благодаря поддержке правительства РФ этим предприятиям предоставляются отсрочки по уплате налоговых и кредитных платежей. По его словам, часть предприятий при улучшении ситуации на рынке вновь начнет работать. Для этого с собственниками проработаны меры их повторного запуска.
"У нас из 150 предприятий остановлено… всего лишь на сегодняшний день 17. Неделю назад на одном из форумов я докладывал, что приостановлено 18 (предприятий – ред.), то есть одно предприятие запустило свою работу, нащупало нового потребителя", – сказал Середюк.
Губернатор обратил внимание, что при улучшении конъюнктуры на угольном рынке возможно будет запустить еще 12 угольных разрезов.
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промышленность, кузбасс
КЕМЕРОВО, 26 ноя – ПРАЙМ. Число угледобывающих предприятий Кузбасса, приостановивших свою работу, снизилось с 18 до 17, сообщил губернатор Илья Середюк.
В сентябре 2025 года глава региона сообщал, что 18 угледобывающих предприятий Кузбасса приостановили свою работу.
В четверг во время прямой линии с жителями региона глава региона отметил, что благодаря поддержке правительства РФ этим предприятиям предоставляются отсрочки по уплате налоговых и кредитных платежей. По его словам, часть предприятий при улучшении ситуации на рынке вновь начнет работать. Для этого с собственниками проработаны меры их повторного запуска.
"У нас из 150 предприятий остановлено… всего лишь на сегодняшний день 17. Неделю назад на одном из форумов я докладывал, что приостановлено 18 (предприятий – ред.), то есть одно предприятие запустило свою работу, нащупало нового потребителя", – сказал Середюк.
Губернатор обратил внимание, что при улучшении конъюнктуры на угольном рынке возможно будет запустить еще 12 угольных разрезов.