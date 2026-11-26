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Сейм Латвии поддержал выделение госгарантии на 175 миллионов евро для AirBaltic

Сейм Латвии поддержал выделение госгарантии на 175 миллионов евро для AirBaltic - 26.11.2026, ПРАЙМ

Сейм Латвии поддержал выделение госгарантии на 175 миллионов евро для AirBaltic

Сейм Латвии одобрил в четверг поправки к закону, которые позволят правительству предоставить авиакомпании AirBaltic госгарантию на сумму до 175 миллионов евро... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:42+0300

2026-11-26T17:42+0300

2026-11-26T17:42+0300

латвия

airbaltic

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сейм Латвии одобрил в четверг поправки к закону, которые позволят правительству предоставить авиакомпании AirBaltic госгарантию на сумму до 175 миллионов евро для привлечения частного финансирования в рамках ее реструктуризации, сообщает портал Delfi. Законопроект поддержали 76 парламентариев, против проголосовали 18 депутатов. "Парламент в ускоренном порядке принял поправки к закону о мерах по финансовой стабилизации авиакомпании AirBaltic, наделив кабинет министров полномочиями принимать решения о предоставлении государственной гарантии по обязательствам авиаперевозчика. Предоставление государственной гарантии в размере 175 миллионов евро позволит компании привлечь частное финансирование, обеспечив тем самым непрерывность операционной деятельности компании и продолжение процесса ее реструктуризации", — говорится в публикации. В середине сентября AirBaltic начала процедуру защиты от банкротства под контролем суда США. В начале октября Delfi сообщал, что AirBaltic собирается сократить от 500 до 700 человек из трехтысячного штата. AirBaltic уже несколько лет находится в глубоком финансовом кризисе, в 2026 году ситуацию усугубили последствия конфликта на Ближнем Востоке, рост цен на топливо и приостановка некоторых маршрутов. По итогам 2025 года убыток компании составил 44,3 миллиона евро. В первом квартале 2026 года убыток достиг 70,1 миллиона евро, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

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латвия, airbaltic