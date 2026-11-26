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"Яндекс Лавка" ускоряет внедрение рободоставки

"Яндекс Лавка" ускоряет внедрение рободоставки - 26.11.2026, ПРАЙМ

"Яндекс Лавка" ускоряет внедрение рободоставки

"Яндекс Лавка" ускоряет внедрение рободоставки благодаря запуску серийного производства роверов - так, с начала октября количество дарксторов с роверами... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:43+0300

2026-11-26T13:43+0300

2026-11-26T13:43+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс Лавка" ускоряет внедрение рободоставки благодаря запуску серийного производства роверов - так, с начала октября количество дарксторов с роверами увеличилось в 2,2 раза, сообщила компания. "Яндекс Лавка" ускоряет внедрение рободоставки. Сервис будет приходить в новые города сразу с роверами - роботами-доставщиками. Ранее "Яндекс Лавка" начинала работу в новых городах только с курьерской доставкой - роверы появлялись позже... Ускорить внедрение рободоставки и сделать ее доступной сразу после открытия "Лавки" позволил запуск серийного производства роверов", - говорится в сообщении. Отмечается, что первым таким городом стала Самара. "Лавка" открылась здесь 26 ноября, и роверы приступили к доставке в первый же день работы сервиса. Роботы четвертого поколения, которые работают и в Самаре, выпускаются серийно. По сравнению с предшественниками у них обновленная подвеска, более мощный вычислительный блок и новый лидар, пояснили в компании. "Сейчас рободоставка доступна в 15 городах. Количество дарксторов с роботами с начала октября выросло в 2,2 раза - сейчас их 282. В ноябре роботы доставляли из "Лавки" до 15 тысяч заказов в день. Всего за третий квартал 2026 года роверы выполнили более 750 тысяч доставок для сервисов "Яндекса" и партнеров - почти втрое больше, чем во втором квартале", - указали в компании. Ускорение внедрения рободоставки также связывается с переходом на нейросетевой планировщик. С весны 2026 года за прокладку траектории отвечает планировщик на базе ИИ. Он позволяет роверу точнее прогнозировать обстановку вокруг и быстрее реагировать на изменения. "Во время движения роверы постоянно анализируют окружающую обстановку с помощью сенсоров - камер и лидара - и используют эти данные для планирования траектории движения", - пояснили в компании. Там также добавили, что перед запуском рободоставки в городе работают другие роботы - картографы. Внешне они схожи с роверами, но у них другая задача: они составляют подробную карту улиц, дорог и тротуаров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, самара, яндекс лавка, яндекс