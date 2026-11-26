https://1prime.ru/20261126/lidery-875599720.html
Лидеры Евросоюза не согласовали позиции по проекту семилетнего бюджета
Лидеры Евросоюза не согласовали позиции по проекту семилетнего бюджета - 26.11.2026, ПРАЙМ
Лидеры Евросоюза не согласовали позиции по проекту семилетнего бюджета
Лидеры стран Евросоюза безрезультатно завершили первый раунд обсуждения проекта семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, после чего председатель Евросовета... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T19:12+0300
2026-11-26T19:12+0300
2026-11-26T19:19+0300
мировая экономика
украина
брюссель
ес
евросовет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875599720.jpg?1795709945
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза безрезультатно завершили первый раунд обсуждения проекта семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, после чего председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о перерыве для отдельных консультаций с группами государств сообщества, следует из его сообщения в социальной сети X. "Мы только что завершили первый раунд обсуждений моего предложения по следующему долгосрочному бюджету ЕС. Лидеры выслушали позиции друг друга", - дипломатично написал Кошта. Он добавил, что теперь участники саммита прерывают общие переговоры для консультаций с отдельными группами государств ЕС. О достижении каких-либо договоренностей по итогам первого раунда обсуждений Кошта не сообщил. Проект многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы предусматривает, в частности, резерв в размере 100 миллиардов евро для финансирования Украины. Его обсуждение сопровождается глубокими разногласиями между государствами сообщества относительно объемов национальных взносов, финансирования сельского хозяйства, региональных программ и новых общеевропейских обязательств. Переговоры проходят в рамках двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе 26–27 ноября.
украина
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, брюссель, ес, евросовет
Мировая экономика, УКРАИНА, Брюссель, ЕС, Евросовет