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Макрон: Лидеры ЕС вряд ли договорятся о бюджете в ходе саммита Евросовета
Макрон: Лидеры ЕС вряд ли договорятся о бюджете в ходе саммита Евросовета - 26.11.2026, ПРАЙМ
Макрон: Лидеры ЕС вряд ли договорятся о бюджете в ходе саммита Евросовета
Лидерам ЕС вряд ли удастся достичь соглашения о бюджете Евросоюза в ходе текущего саммита Евросовета, заявил французский президент Эммануэль Макрон. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T22:54+0300
2026-11-26T22:54+0300
2026-11-26T22:54+0300
финансы
мировая экономика
эммануэль макрон
ес
евросовет
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ПАРИЖ, 26 ноя – ПРАЙМ. Лидерам ЕС вряд ли удастся достичь соглашения о бюджете Евросоюза в ходе текущего саммита Евросовета, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Думаю, можно сказать, что мы не достигнем соглашения в ходе этого Евросовета по вопросу бюджета, пусть даже мы вновь встретимся через несколько часов", - сказал он журналистам на пресс-конференции. Трансляция велась Елисейским дворцом.
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финансы, мировая экономика, эммануэль макрон, ес, евросовет
Финансы, Мировая экономика, Эммануэль Макрон, ЕС, Евросовет