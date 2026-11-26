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Макрон: Лидеры ЕС вряд ли договорятся о бюджете в ходе саммита Евросовета

Макрон: Лидеры ЕС вряд ли договорятся о бюджете в ходе саммита Евросовета - 26.11.2026, ПРАЙМ

Макрон: Лидеры ЕС вряд ли договорятся о бюджете в ходе саммита Евросовета

Лидерам ЕС вряд ли удастся достичь соглашения о бюджете Евросоюза в ходе текущего саммита Евросовета, заявил французский президент Эммануэль Макрон. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T22:54+0300

2026-11-26T22:54+0300

2026-11-26T22:54+0300

финансы

мировая экономика

эммануэль макрон

ес

евросовет

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ПАРИЖ, 26 ноя – ПРАЙМ. Лидерам ЕС вряд ли удастся достичь соглашения о бюджете Евросоюза в ходе текущего саммита Евросовета, заявил французский президент Эммануэль Макрон. "Думаю, можно сказать, что мы не достигнем соглашения в ходе этого Евросовета по вопросу бюджета, пусть даже мы вновь встретимся через несколько часов", - сказал он журналистам на пресс-конференции. Трансляция велась Елисейским дворцом.

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финансы, мировая экономика, эммануэль макрон, ес, евросовет