https://1prime.ru/20261126/lihachev-875578091.html

Лихачев рассказал, когда может состояться новая встреча с Гросси

Лихачев рассказал, когда может состояться новая встреча с Гросси - 26.11.2026, ПРАЙМ

Лихачев рассказал, когда может состояться новая встреча с Гросси

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что обязательно встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси после выборов генсека... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T12:48+0300

2026-11-26T12:48+0300

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алексей лихачев

запорожская аэс

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что обязательно встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси после выборов генсека ООН, чтобы подвести итоги года и обсудить сотрудничество в 2027 году."По прохождению всех процедур, связанных с выборами генсека (ООН - ред.), конечно, в любом случае, встретимся с Рафаэлем (Гросси - ред.) и в том или ином качестве, но обязательно проведем межведомственные консультации, чтобы подвести итоги года, и, конечно же, пробросить мостик на дальнейшее сотрудничество уже в 2027 году", - заявил Лихачев журналистам.Он также сообщил, что новая встреча может пройти в России, но окончательное место еще не определено. Предварительно это могут быть Москва, Калининград или Сочи. Конкретное место позже определит МАГАТЭ.

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алексей лихачев, запорожская аэс, росатом