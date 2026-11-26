https://1prime.ru/20261126/lihachev-875578163.html

Лихачев ответил на вопрос о введении режима тишины для ремонта ЛЭП

Лихачев ответил на вопрос о введении режима тишины для ремонта ЛЭП - 26.11.2026, ПРАЙМ

Лихачев ответил на вопрос о введении режима тишины для ремонта ЛЭП

Пока нет понимания, когда может быть введен режим тишины для ремонта линий "Ферросплавная" и "Днепровская", снабжающих ЗАЭС, сообщил гендиректор госкорпорации... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T12:48+0300

2026-11-26T12:48+0300

2026-11-26T12:48+0300

алексей лихачев

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875578163.jpg?1795686538

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Пока нет понимания, когда может быть введен режим тишины для ремонта линий "Ферросплавная" и "Днепровская", снабжающих ЗАЭС, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Пока нет понимания", - ответил Лихачев на вопрос журналиста о возможном введении режима тишины для ремонта ЛЭП.

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алексей лихачев, росатом