https://1prime.ru/20261126/lihachev-875578163.html
Лихачев ответил на вопрос о введении режима тишины для ремонта ЛЭП
Лихачев ответил на вопрос о введении режима тишины для ремонта ЛЭП - 26.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев ответил на вопрос о введении режима тишины для ремонта ЛЭП
Пока нет понимания, когда может быть введен режим тишины для ремонта линий "Ферросплавная" и "Днепровская", снабжающих ЗАЭС, сообщил гендиректор госкорпорации... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T12:48+0300
2026-11-26T12:48+0300
2026-11-26T12:48+0300
алексей лихачев
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875578163.jpg?1795686538
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Пока нет понимания, когда может быть введен режим тишины для ремонта линий "Ферросплавная" и "Днепровская", снабжающих ЗАЭС, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Пока нет понимания", - ответил Лихачев на вопрос журналиста о возможном введении режима тишины для ремонта ЛЭП.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, росатом
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Пока нет понимания, когда может быть введен режим тишины для ремонта линий "Ферросплавная" и "Днепровская", снабжающих ЗАЭС, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Пока нет понимания", - ответил Лихачев на вопрос журналиста о возможном введении режима тишины для ремонта ЛЭП.