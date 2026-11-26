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Лихачев оценил состояние ЗАЭС после перехода на дизель-генераторы

Лихачев оценил состояние ЗАЭС после перехода на дизель-генераторы - 26.11.2026, ПРАЙМ

Лихачев оценил состояние ЗАЭС после перехода на дизель-генераторы

Запорожская АЭС после перехода на электропитание от дизель-генераторов находится в безопасном и устойчивом состоянии, заявил журналистам гендиректор "Росатома"... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T12:52+0300

2026-11-26T12:52+0300

2026-11-26T12:52+0300

энергодар

алексей лихачев

запорожская аэс

росатом

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Запорожская АЭС после перехода на электропитание от дизель-генераторов находится в безопасном и устойчивом состоянии, заявил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В среду, 25 ноября, Запорожская АЭС перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов после отключения линии "Ферросплавная-1". "Дежурные дизель-генераторы, дистанционные дизель-генераторы включились без замечаний. Станция в безопасном и в устойчивом состоянии", - сказал Лихачев. Он добавил, что работа Запорожской АЭС за счет дежурных дизель-генераторов является временной. "Мы должны как можно скорее решить вопрос внешнего энергоснабжения", - заключил Лихачев. Резервные дизельные генераторы включились штатно после потери внешнего электроснабжения, причину срабатывания защиты выясняют, сообщала ранее РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

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энергодар, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом