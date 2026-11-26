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Лихачев назвал неприемлемым давление Запада по отказу от атомной энергетики
Лихачев назвал неприемлемым давление Запада по отказу от атомной энергетики - 26.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев назвал неприемлемым давление Запада по отказу от атомной энергетики
Попытки Запада заставить другие страны полностью отказаться от ископаемого топлива и вместе с тем от передовых технологий энергетики, в том числе мирного атома... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T16:09+0300
2026-11-26T16:09+0300
2026-11-26T16:11+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Попытки Запада заставить другие страны полностью отказаться от ископаемого топлива и вместе с тем от передовых технологий энергетики, в том числе мирного атома - это неприемлемые проявления неоколониализма, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В комментарии корпоративному изданию "Страна Росатом" Лихачев объяснил, почему участники прошедшей в ноябре в Турции 31-й конференции ООН об изменении климата (COP31) не смогли принять единое политическое решение. "Суть разногласий, как нам это видится, - жесткие требования по отказу от ископаемого топлива оказались несовместимы с правом на собственный путь декарбонизации", - сказал Лихачев. По его словам, разногласия стран, которые не позволили принять итоговую декларацию, наглядно продемонстрировали: нельзя требовать от развивающихся стран отказа от традиционной энергетики, одновременно закрывая для них доступ к современным безуглеродным технологиям и климатическому финансированию. "Богатые западные страны в очередной раз попытались навязать свою точку зрения всем остальным", - отметил глава "Росатома". По словам Лихачева, все стороны согласны, что удовлетворить растущие потребности человечества в электроэнергии, произведенной с низкими выбросами углекислого газа, без увеличения доли атомной генерации невозможно. Атомная энергетика становится безальтернативной, если наша цель улучшить качество жизни людей и сохранить здоровье окружающей среды, добавил он. "Тем не менее, сам факт дискуссии о приемлемости выработки электроэнергии из ископаемых источников и попытки через силу заставить от нее отказаться говорят об очередном проявлении неоколониальной ментальности. И это для нас неприемлемо", - подчеркнул Лихачев. Позиция "Росатома" состоит в том, что атомные и другие низкоуглеродные технологии - не предмет торга и не инструмент геополитического давления, а базовое право на устойчивое развитие, добавил глава госкорпорации. "Надеюсь, что здравый смысл в климатической дискуссии вернется в прагматическое русло, и атомные энергетические технологии займут полноправное место в списке технологий, отвечающих климатический вызовы, стоящие перед всем человечеством", - резюмировал Лихачев.
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запад, турция, алексей лихачев, росатом, оон
ЗАПАД, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, ООН
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Попытки Запада заставить другие страны полностью отказаться от ископаемого топлива и вместе с тем от передовых технологий энергетики, в том числе мирного атома - это неприемлемые проявления неоколониализма, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
В комментарии корпоративному изданию "Страна Росатом" Лихачев объяснил, почему участники прошедшей в ноябре в Турции 31-й конференции ООН об изменении климата (COP31) не смогли принять единое политическое решение.
"Суть разногласий, как нам это видится, - жесткие требования по отказу от ископаемого топлива оказались несовместимы с правом на собственный путь декарбонизации", - сказал Лихачев.
По его словам, разногласия стран, которые не позволили принять итоговую декларацию, наглядно продемонстрировали: нельзя требовать от развивающихся стран отказа от традиционной энергетики, одновременно закрывая для них доступ к современным безуглеродным технологиям и климатическому финансированию.
"Богатые западные страны в очередной раз попытались навязать свою точку зрения всем остальным", - отметил глава "Росатома".
По словам Лихачева, все стороны согласны, что удовлетворить растущие потребности человечества в электроэнергии, произведенной с низкими выбросами углекислого газа, без увеличения доли атомной генерации невозможно. Атомная энергетика становится безальтернативной, если наша цель улучшить качество жизни людей и сохранить здоровье окружающей среды, добавил он.
"Тем не менее, сам факт дискуссии о приемлемости выработки электроэнергии из ископаемых источников и попытки через силу заставить от нее отказаться говорят об очередном проявлении неоколониальной ментальности. И это для нас неприемлемо", - подчеркнул Лихачев.
Позиция "Росатома" состоит в том, что атомные и другие низкоуглеродные технологии - не предмет торга и не инструмент геополитического давления, а базовое право на устойчивое развитие, добавил глава госкорпорации.
"Надеюсь, что здравый смысл в климатической дискуссии вернется в прагматическое русло, и атомные энергетические технологии займут полноправное место в списке технологий, отвечающих климатический вызовы, стоящие перед всем человечеством", - резюмировал Лихачев.