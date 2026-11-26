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Горнолыжный курорт "Горный воздух" составит конкуренцию в АТР, заявил Лимаренко

Горнолыжный курорт "Горный воздух" составит конкуренцию в АТР, заявил Лимаренко - 26.11.2026, ПРАЙМ

Горнолыжный курорт "Горный воздух" составит конкуренцию в АТР, заявил Лимаренко

Горнолыжный курорт "Горный воздух" в Сахалинской области составит конкуренцию комплексам в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил губернатор области... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:51+0300

2026-11-26T11:51+0300

2026-11-26T11:51+0300

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азиатско-тихоокеанский регион

дальний восток

олег кожемяко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 ноя - ПРАЙМ. Горнолыжный курорт "Горный воздух" в Сахалинской области составит конкуренцию комплексам в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил губернатор области Валерий Лимаренко. В четверг Лимаренко ознакомил с курортом вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Олега Кожемяко, который посетил с деловым визитом Сахалинскую область. "Сейчас мы находимся на "Горном воздухе". Здесь большая программа, которую мы делаем вместе с правительством Российской Федерации... В этом году у нас 40 километров трасс, добавляется еще пять… На Дальнем Востоке появится большой горнолыжный курорт, который сможет составить конкуренцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе другим курортам", - отметил Лимаренко. По его словам, в этом году завершится строительство новой канатной дороги, в первом квартале 2027 года она будет сдана в эксплуатацию. К 2030 году планируется довести протяженность трасс горнолыжного курорта до 100 километров. "Горный воздух" – единственный в России круглогодичный спортивно-туристический комплекс в городской черте, расположенный на горах Большевик и Красная.

азиатско-тихоокеанский регион

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бизнес, россия, азиатско-тихоокеанский регион, дальний восток, олег кожемяко