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В ЛНР потерявшим жилье будут выплачивать компенсации без резолюций комиссий
В ЛНР потерявшим жилье будут выплачивать компенсации без резолюций комиссий - 26.11.2026, ПРАЙМ
В ЛНР потерявшим жилье будут выплачивать компенсации без резолюций комиссий
Потерявшим жилье в прифронтовых районах Луганской Народной Республики будут выплачивать компенсации без резолюций специальных комиссий, сообщил в четверг глава... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T22:24+0300
2026-11-26T22:24+0300
2026-11-26T22:24+0300
общество
лнр
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ЛУГАНСК, 26 ноя - ПРАЙМ. Потерявшим жилье в прифронтовых районах Луганской Народной Республики будут выплачивать компенсации без резолюций специальных комиссий, сообщил в четверг глава региона Леонид Пасечник.
"Прифронтовые территории республики ежедневно подвергаются террористическим атакам противника. Из-за постоянной угрозы вражеских БПЛА специалисты комиссий зачастую не могут выехать на место и провести обследование разрушений. Для граждан таких населенных пунктов принято решение назначать компенсационные выплаты без акта обследования", - говорится в сообщении Пасечника в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что штаб обороны республики утвердил специальный перечень территорий, на которые распространяется новый порядок.
"В него вошел город Попасная, а также более чем 80 сел и поселков республики. Это позволит гражданам, утратившим там жилье и имущество, получить положенную государственную поддержку", - пояснил Пасечник.
Он уточнил, что данная инициатива принадлежит уполномоченной по правам человека в ЛНР Анне Сороке.
"Право на получение компенсации распространяется на граждан, чье жилье было разрушено или повреждено в результате боевых действий с 2022 года", - говорится в сообщении.
лнр
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общество , лнр
ЛУГАНСК, 26 ноя - ПРАЙМ. Потерявшим жилье в прифронтовых районах Луганской Народной Республики будут выплачивать компенсации без резолюций специальных комиссий, сообщил в четверг глава региона Леонид Пасечник.
"Прифронтовые территории республики ежедневно подвергаются террористическим атакам противника. Из-за постоянной угрозы вражеских БПЛА специалисты комиссий зачастую не могут выехать на место и провести обследование разрушений. Для граждан таких населенных пунктов принято решение назначать компенсационные выплаты без акта обследования", - говорится в сообщении Пасечника в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что штаб обороны республики утвердил специальный перечень территорий, на которые распространяется новый порядок.
"В него вошел город Попасная, а также более чем 80 сел и поселков республики. Это позволит гражданам, утратившим там жилье и имущество, получить положенную государственную поддержку", - пояснил Пасечник.
Он уточнил, что данная инициатива принадлежит уполномоченной по правам человека в ЛНР Анне Сороке.
"Право на получение компенсации распространяется на граждан, чье жилье было разрушено или повреждено в результате боевых действий с 2022 года", - говорится в сообщении.