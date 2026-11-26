https://1prime.ru/20261126/madyar-875595913.html
Бюджет ЕС вряд ли удастся согласовать до конца года, заявил Мадьяр
Бюджет ЕС вряд ли удастся согласовать до конца года, заявил Мадьяр - 26.11.2026, ПРАЙМ
Бюджет ЕС вряд ли удастся согласовать до конца года, заявил Мадьяр
Маловероятно, что семилетний бюджет ЕС удастся согласовать до конца года, шансы договориться о нем на саммите ЕС сегодня практически нулевые, слишком велики... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:38+0300
2026-11-26T18:38+0300
2026-11-26T18:38+0300
мировая экономика
венгрия
украина
ес
евросовет
бюджет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875595913.jpg?1795707509
БУДАПЕШТ, 26 ноя - ПРАЙМ. Маловероятно, что семилетний бюджет ЕС удастся согласовать до конца года, шансы договориться о нем на саммите ЕС сегодня практически нулевые, слишком велики разногласия между странами, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. "Я только что изложил 26 главам государств и правительств, каковы приоритеты Венгрии и какие красные линии мы не намерены пересекать. Услышав в зале совершенно противоположные позиции, могу сказать, что шансы достичь соглашения сегодня практически равны нулю. Однако и достижение договоренности к Рождеству не представляется вероятным", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*. По его словам, Венгрия не может принять такой проект бюджета, в котором выплаты ей были бы сокращены, а ее взносы, наоборот, увеличены. "Как Венгрия вместе с рядом других стран-членов уже четко дала понять, мы не можем согласиться с тем, чтобы вопрос финансирования Украины каким-либо образом увязывался со следующим семилетним бюджетом Евросоюза", - отметил венгерский премьер. В субботу председатель Евросовета Антониу Кошта представил новый проект бюджета объединения на 2028-2034 годы, предусматривающий сокращение общих расходов на 204 миллиарда евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии. При этом предусмотренный для Украины резерв в размере 100 миллиардов евро оставлен без изменений. Мадьяр ранее заявлял, что одобрит новый бюджет ЕС только в том случае, если финансирование политики сплочения не будет сокращено. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявлял, что выступает против сокращения этой статьи расходов, добавив, что согласовать новый бюджет ЕС будет очень сложно. Евросоюз обсуждает новый многолетний бюджет на 2028-2034 годы объемом почти 2 триллиона евро, вокруг которого сохраняются острые разногласия по распределению расходов, в том числе по финансированию Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
венгрия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, венгрия, украина, ес, евросовет, бюджет
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ЕС, Евросовет, бюджет
Бюджет ЕС вряд ли удастся согласовать до конца года, заявил Мадьяр
Мадьяр: шансы согласовать семилетний бюджет ЕС до конца года практически нулевые
БУДАПЕШТ, 26 ноя - ПРАЙМ. Маловероятно, что семилетний бюджет ЕС удастся согласовать до конца года, шансы договориться о нем на саммите ЕС сегодня практически нулевые, слишком велики разногласия между странами, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Я только что изложил 26 главам государств и правительств, каковы приоритеты Венгрии и какие красные линии мы не намерены пересекать. Услышав в зале совершенно противоположные позиции, могу сказать, что шансы достичь соглашения сегодня практически равны нулю. Однако и достижение договоренности к Рождеству не представляется вероятным", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
По его словам, Венгрия не может принять такой проект бюджета, в котором выплаты ей были бы сокращены, а ее взносы, наоборот, увеличены.
"Как Венгрия вместе с рядом других стран-членов уже четко дала понять, мы не можем согласиться с тем, чтобы вопрос финансирования Украины каким-либо образом увязывался со следующим семилетним бюджетом Евросоюза", - отметил венгерский премьер.
В субботу председатель Евросовета Антониу Кошта представил новый проект бюджета объединения на 2028-2034 годы, предусматривающий сокращение общих расходов на 204 миллиарда евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии. При этом предусмотренный для Украины резерв в размере 100 миллиардов евро оставлен без изменений.
Мадьяр ранее заявлял, что одобрит новый бюджет ЕС только в том случае, если финансирование политики сплочения не будет сокращено. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявлял, что выступает против сокращения этой статьи расходов, добавив, что согласовать новый бюджет ЕС будет очень сложно.
Евросоюз обсуждает новый многолетний бюджет на 2028-2034 годы объемом почти 2 триллиона евро, вокруг которого сохраняются острые разногласия по распределению расходов, в том числе по финансированию Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская