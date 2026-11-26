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Бюджет ЕС вряд ли удастся согласовать до конца года, заявил Мадьяр

Бюджет ЕС вряд ли удастся согласовать до конца года, заявил Мадьяр - 26.11.2026, ПРАЙМ

Бюджет ЕС вряд ли удастся согласовать до конца года, заявил Мадьяр

Маловероятно, что семилетний бюджет ЕС удастся согласовать до конца года, шансы договориться о нем на саммите ЕС сегодня практически нулевые, слишком велики... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:38+0300

2026-11-26T18:38+0300

2026-11-26T18:38+0300

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БУДАПЕШТ, 26 ноя - ПРАЙМ. Маловероятно, что семилетний бюджет ЕС удастся согласовать до конца года, шансы договориться о нем на саммите ЕС сегодня практически нулевые, слишком велики разногласия между странами, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. "Я только что изложил 26 главам государств и правительств, каковы приоритеты Венгрии и какие красные линии мы не намерены пересекать. Услышав в зале совершенно противоположные позиции, могу сказать, что шансы достичь соглашения сегодня практически равны нулю. Однако и достижение договоренности к Рождеству не представляется вероятным", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*. По его словам, Венгрия не может принять такой проект бюджета, в котором выплаты ей были бы сокращены, а ее взносы, наоборот, увеличены. "Как Венгрия вместе с рядом других стран-членов уже четко дала понять, мы не можем согласиться с тем, чтобы вопрос финансирования Украины каким-либо образом увязывался со следующим семилетним бюджетом Евросоюза", - отметил венгерский премьер. В субботу председатель Евросовета Антониу Кошта представил новый проект бюджета объединения на 2028-2034 годы, предусматривающий сокращение общих расходов на 204 миллиарда евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии. При этом предусмотренный для Украины резерв в размере 100 миллиардов евро оставлен без изменений. Мадьяр ранее заявлял, что одобрит новый бюджет ЕС только в том случае, если финансирование политики сплочения не будет сокращено. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявлял, что выступает против сокращения этой статьи расходов, добавив, что согласовать новый бюджет ЕС будет очень сложно. Евросоюз обсуждает новый многолетний бюджет на 2028-2034 годы объемом почти 2 триллиона евро, вокруг которого сохраняются острые разногласия по распределению расходов, в том числе по финансированию Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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мировая экономика, венгрия, украина, ес, евросовет, бюджет