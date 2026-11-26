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МАГАТЭ подчеркнуло важность переговоров по ремонту ЛЭП "Днепровская"

МАГАТЭ подчеркнуло важность переговоров по ремонту ЛЭП "Днепровская" - 26.11.2026, ПРАЙМ

МАГАТЭ подчеркнуло важность переговоров по ремонту ЛЭП "Днепровская"

МАГАТЭ подчеркнуло важность переговоров для организации ремонта линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ, обеспечивающей внешнее электроснабжение... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T22:15+0300

2026-11-26T22:15+0300

2026-11-26T22:15+0300

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энергодар

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ВЕНА, 26 ноября — ПРАЙМ. МАГАТЭ подчеркнуло важность переговоров для организации ремонта линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ, обеспечивающей внешнее электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в заявлении Агентства. Очередная потеря ЗАЭС внешнего электроснабжения, которая произошла в среду из-за отключения оставшейся внешней линии 330 кВ "Феросплавная-1", говорит о уязвимости энергоснабжения АЭС, отмечает Агентство. "Это событие еще раз подчеркивает важность переговоров, направленных на содействие ремонту линии электропередачи "Днепровская" 750 кВ и связанной с ней подстанции", - заявило МАГАТЭ. Отмечается, что подстанция была повреждена в ходе военных действий в мае. Линия электропередачи была отремонтирована в рамках шестого временного локального прекращения огня, согласованного Агентством, в июне, однако впоследствии были выявлены дополнительные повреждения. В МАГАТЭ подчеркнули, что подстанция "Днепровская" и линия 750 кВ являются важнейшими элементами энергетической инфраструктуры ЗАЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

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