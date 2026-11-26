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Суд по иску "Еврохима" взыскал с Maire более 171 миллиарда рублей

Суд по иску "Еврохима" взыскал с Maire более 171 миллиарда рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ

Суд по иску "Еврохима" взыскал с Maire более 171 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, взыскал более 171,1 миллиарда рублей с... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:03+0300

2026-11-26T19:03+0300

2026-11-26T19:08+0300

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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, взыскал более 171,1 миллиарда рублей с итальянской компании Maire, мирового лидера в инжиниринге для перерабатывающей промышленности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Иск ООО "Еврохим Северо-Запад-2" поступил в суд в марте. В нем были заявлены требования о взыскании с Maire более 159,2 миллиарда рублей убытков, около 8,1 миллиарда рублей неосновательного обогащения, свыше 3,8 миллиарда рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.Суд первой инстанции в четверг эти требования полностью удовлетворил.Вместе с тем суд принял отказ истца от второй части иска - о взыскании около 8,8 миллиарда рублей убытков, где солидарными соответчиками Maire были указаны подконтрольные ей итальянская Tecnimont и российская "МТ Руссия".Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный, по другому иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскали те же более 171,1 миллиарда рублей с Tecnimont и его дочернего ООО "МТ Руссия".В том деле "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик проекта строительства в Ленинградской области предприятия по производству карбамида и аммиака предъявил соответствующие требования к подрядчикам ввиду их отказа от исполнения обязательств по договорам из-за международных санкций в 2022 году.В новом иске требования к Maire были предъявлены как к гаранту Tecnimont и "МТ Руссия", пояснил представитель истца. По его словам, все значимые обстоятельства были установлены в первом деле, а гарантия предполагает безусловное исполнение требований.Представитель Maire, не участвовавшей в том деле, иск не признал. Он заявил, что убытки истца, в частности упущенная выгода, ни чем не подтверждаются. "Мы полагаем, что "Еврохим" имеет право не на 170 миллиардов, а на ноль рублей", - сказал юрист.Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году российским предпринимателем Андреем Мельниченко. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. С марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".

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бизнес, россия, москва, еврохим, андрей мельниченко, ленинградская область