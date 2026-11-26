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Макрон пригрозил заблокировать проект семилетнего бюджета ЕС

Макрон пригрозил заблокировать проект семилетнего бюджета ЕС - 26.11.2026, ПРАЙМ

Макрон пригрозил заблокировать проект семилетнего бюджета ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил другим лидерам, что заблокирует проект семилетнего бюджета Евросоюза, если в него будет включен корректирующий... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T21:53+0300

2026-11-26T21:53+0300

2026-11-26T21:53+0300

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ПАРИЖ, 26 ноя – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил другим лидерам, что заблокирует проект семилетнего бюджета Евросоюза, если в него будет включен корректирующий механизм взносов для крупнейших доноров, сообщает издание Rapporteur. Указанный механизм работает как "скидка" для стран, которым приходится платить в бюджет больше, чем они получают из него. Однако после применения "скидок" их ежегодные взносы сокращаются. Этим пользуются только Германия, Дания, Нидерланды, Швеция и Австрия. "Эммануэль Макрон предупредил, что наложит вето на следующий долгосрочный бюджет ЕС, если в него будут включены скидки", - передает издание. Кроме того, он пригрозил не поддержать проект, который предполагает сокращение нового бюджета. Предварительный проект не устраивает Францию, в частности, из-за значительного сокращения средств, выделяемых фермерам в рамках Общей сельскохозяйственной политики (ОСП) сообщества. Окончательное согласование нового бюджета потребует компромисса между государствами ЕС, позиции которых по объему расходов существенно расходятся. Следующий специальный саммит по многолетнему бюджету намечен на 17 декабря. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что Макрон не намерен продолжать переговоры по согласованию нового бюджета Евросоюза после декабря.

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мировая экономика, финансы, франция, германия, дания, эммануэль макрон, ес