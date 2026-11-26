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Макрон рассказал, когда возобновятся переговоры о бюджете ЕС

Макрон рассказал, когда возобновятся переговоры о бюджете ЕС - 26.11.2026, ПРАЙМ

Макрон рассказал, когда возобновятся переговоры о бюджете ЕС

Переговоры о бюджете Евросоюза возобновятся только второй половине 2027 года, если не будет достигнуто соглашение до конца декабря, заявил президент Франции... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T23:55+0300

2026-11-26T23:55+0300

2026-11-26T23:55+0300

мировая экономика

франция

эммануэль макрон

ес

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ПАРИЖ, 26 ноя - ПРАЙМ. Переговоры о бюджете Евросоюза возобновятся только второй половине 2027 года, если не будет достигнуто соглашение до конца декабря, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Если не будет соглашения к 31 декабря, то обсуждения возобновятся во второй половине года. Они могут быть техническими в первой половине, но формально они возобновятся во второй половине 2027 года", - сказал он журналистам. Трансляция велась Елисейским дворцом. При этом, как он отметил, переговоры будут проходить под большим давлением, будет риск переходного периода с введением временных мер.

франция

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мировая экономика, франция, эммануэль макрон, ес