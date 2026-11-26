https://1prime.ru/20261126/manturov-875602421.html

Мантуров спрогнозировал рост товарооборота России и Таджикистана

Мантуров спрогнозировал рост товарооборота России и Таджикистана - 26.11.2026, ПРАЙМ

Мантуров спрогнозировал рост товарооборота России и Таджикистана

Товарооборот России и Таджикистана по итогам текущего года, как ожидается, превысит 2 миллиарда долларов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:32+0300

2026-11-26T20:32+0300

2026-11-26T21:04+0300

россия

таджикистан

денис мантуров

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875602421.jpg?1795716272

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Таджикистана по итогам текущего года, как ожидается, превысит 2 миллиарда долларов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров."За последние 5 лет товарооборот вырос более чем в 2 раза. В текущем году положительная тенденция продолжается – рассчитываем по итогам года преодолеть рубеж в 2 миллиарда долларов", – приводятся слова первого вице-премьера в сообщении его секретариата.Мантуров и первый вице-премьер Таджикистана Хоким Холикзода на встрече в Москве обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание стороны уделили расширению промышленной кооперации."Продолжается работа по созданию совместного российско-таджикистанского индустриального парка. По словам Дениса Мантурова, нормативная база для реализации проекта сформирована - в этом году парламентом Республики Таджикистан завершен процесс ратификации инвестиционного соглашения о создании индустриального парка", - отметили в секретариате Мантурова.

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, таджикистан, денис мантуров