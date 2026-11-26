https://1prime.ru/20261126/maslenitsa-875564641.html
Россиянам хватит красной икры на праздники, включая Масленицу
Россиянам хватит красной икры на праздники, включая Масленицу - 26.11.2026, ПРАЙМ
Россиянам хватит красной икры на праздники, включая Масленицу
Россиянам хватит красной икры на праздники, включая Масленицу, объемы ее производства уже превысили 5 тысяч тонн, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T03:29+0300
2026-11-26T03:29+0300
2026-11-26T03:29+0300
бизнес
россия
росрыболовство
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875564641.jpg?1795652950
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Россиянам хватит красной икры на праздники, включая Масленицу, объемы ее производства уже превысили 5 тысяч тонн, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
"На праздники, включая Масленицу, хватит. Пять тысяч тонн было на октябрь уже зарегистрировано в "Меркурии", плюс сейчас еще идет аквакультурная и рыба, и икра, поэтому объемы будут существенно выше по итогам года", - сказал Соколов журналистам.
Ранее в Росрыболовстве сообщили, что не ожидают ажиотажного спроса на красную икру перед Новым годом. Как отметили в ведомстве, на рынке есть запасы икры, произведенной в прошлом году, а также икра форели, выращенной на рыбных фермах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, росрыболовство
Бизнес, РОССИЯ, Росрыболовство
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Россиянам хватит красной икры на праздники, включая Масленицу, объемы ее производства уже превысили 5 тысяч тонн, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
"На праздники, включая Масленицу, хватит. Пять тысяч тонн было на октябрь уже зарегистрировано в "Меркурии", плюс сейчас еще идет аквакультурная и рыба, и икра, поэтому объемы будут существенно выше по итогам года", - сказал Соколов журналистам.
Ранее в Росрыболовстве сообщили, что не ожидают ажиотажного спроса на красную икру перед Новым годом. Как отметили в ведомстве, на рынке есть запасы икры, произведенной в прошлом году, а также икра форели, выращенной на рыбных фермах.