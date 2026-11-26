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Россиянам хватит красной икры на праздники, включая Масленицу

Россиянам хватит красной икры на праздники, включая Масленицу - 26.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам хватит красной икры на праздники, включая Масленицу

Россиянам хватит красной икры на праздники, включая Масленицу, объемы ее производства уже превысили 5 тысяч тонн, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T03:29+0300

2026-11-26T03:29+0300

2026-11-26T03:29+0300

бизнес

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росрыболовство

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Россиянам хватит красной икры на праздники, включая Масленицу, объемы ее производства уже превысили 5 тысяч тонн, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. "На праздники, включая Масленицу, хватит. Пять тысяч тонн было на октябрь уже зарегистрировано в "Меркурии", плюс сейчас еще идет аквакультурная и рыба, и икра, поэтому объемы будут существенно выше по итогам года", - сказал Соколов журналистам. Ранее в Росрыболовстве сообщили, что не ожидают ажиотажного спроса на красную икру перед Новым годом. Как отметили в ведомстве, на рынке есть запасы икры, произведенной в прошлом году, а также икра форели, выращенной на рыбных фермах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, росрыболовство