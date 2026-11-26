https://1prime.ru/20261126/meksika-875602764.html

Мексика допускает перенос стартовой площадки SpaceX в Техасе

Мексика допускает перенос стартовой площадки SpaceX в Техасе - 26.11.2026, ПРАЙМ

Мексика допускает перенос стартовой площадки SpaceX в Техасе

Мексика допускает обсуждение переноса стартовой площадки американской компании SpaceX в Техасе в случае необходимости, в том числе из-за использования... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:35+0300

2026-11-26T20:35+0300

2026-11-26T20:35+0300

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МЕХИКО, 26 ноя - ПРАЙМ. Мексика допускает обсуждение переноса стартовой площадки американской компании SpaceX в Техасе в случае необходимости, в том числе из-за использования мексиканского воздушного пространства при запусках ракет, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум. "Мы добиваемся встречи между авиационными властями США и Мексики, чтобы установить порядок использования мексиканского воздушного пространства, определить, как часто это будет происходить и, в случае необходимости, рассмотреть перенос стартовой площадки", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции. По ее словам, мексиканские власти провели встречу с представителями американского посольства, чтобы обсудить ситуацию вокруг запусков SpaceX. Мехико намерено добиться согласования между авиационными ведомствами двух стран, поскольку при полетах ракет компании используется часть воздушного пространства Мексики, для чего требуется разрешение мексиканских авиационных властей. В связи с запусками также приходится ограничивать использование воздушного пространства другими воздушными судами. Шейнбаум отметила, что вопрос приобретает особую актуальность с учетом возможного увеличения числа запусков. По ее словам, если компания в перспективе будет осуществлять до 400 запусков в год, необходимо заранее определить, как это повлияет на использование воздушного пространства Мексики. Отдельно президент упомянула попадание остатков космических аппаратов в мексиканские воды. Она заявила, что федеральная прокуратура по защите окружающей среды (Profepa) проводит расследование и при наличии оснований может применить санкции к компании. Таким образом, Мексика рассматривает ситуацию по двум направлениям - дипломатическому и экологическому. В ноябре после испытательного запуска Starship с площадки Starbase в Техасе, расположенной неподалеку от границы с Мексикой, обломки ракеты начали попадать на пляж Багдад в муниципалитете Матаморос штата Тамаулипас. По данным мексиканских экологических ведомств, они занимаются обнаружением, сбором и изучением материалов, которые могли попасть на побережье в результате запуска 13 ноября. По состоянию на 20 ноября Profepa сообщила о сборе 5,9 килограмма остатков, связанных с происшествием. Материалы передали на техническое исследование для определения их происхождения и возможного воздействия на окружающую среду. Экологическая организация Conibio Global заявляла об обнаружении более 1,5 тысяч фрагментов, однако их происхождение и возможные последствия требуют отдельной проверки. Экологические группы также сообщали об обнаружении погибших морских животных в районе побережья. В частности, сообщалось о найденной морской черепахе вида Каретта, однако причинно-следственная связь между ее гибелью и обломками SpaceX пока не установлена: проводятся исследования.

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общество , мексика, техас, сша, клаудия шейнбаум, spacex