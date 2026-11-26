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Мерц назвал нынешние предложения по бюджету ЕС неприемлемы для Германии
Мерц назвал нынешние предложения по бюджету ЕС неприемлемы для Германии - 26.11.2026, ПРАЙМ
Мерц назвал нынешние предложения по бюджету ЕС неприемлемы для Германии
Нынешние предложения по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы неприемлемы для Германии, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T12:39+0300
2026-11-26T12:39+0300
2026-11-26T12:39+0300
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Нынешние предложения по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы неприемлемы для Германии, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Саммит лидеров ЕС проходит 26-27 ноября в Брюсселе. В ходе него планируется обсуждение нового проекта бюджета Евросоюза на следующие семь лет.
"Нынешние предложения с точки зрения Германии не могут стать основой для окончательной договоренности (по бюджету ЕС на 2028-2034 годы - ред.)", - сказал Мерц журналистам, трансляция велась на сайте ЕК.
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мировая экономика, финансы, германия, брюссель, фридрих мерц, ес, ек
Мировая экономика, Финансы, ГЕРМАНИЯ, Брюссель, Фридрих Мерц, ЕС, ЕК
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Нынешние предложения по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы неприемлемы для Германии, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Саммит лидеров ЕС проходит 26-27 ноября в Брюсселе. В ходе него планируется обсуждение нового проекта бюджета Евросоюза на следующие семь лет.
"Нынешние предложения с точки зрения Германии не могут стать основой для окончательной договоренности (по бюджету ЕС на 2028-2034 годы - ред.)", - сказал Мерц журналистам, трансляция велась на сайте ЕК.