https://1prime.ru/20261126/minenergo-875606193.html

Минэнерго разработало законопроект о единой системе планирования в энергетике

Минэнерго разработало законопроект о единой системе планирования в энергетике - 26.11.2026, ПРАЙМ

Минэнерго разработало законопроект о единой системе планирования в энергетике

Минэнерго РФ разработало законопроект, формирующий единую систему долгосрочного планирования в энергетике на основе целевых топливно-энергетических балансов и... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T23:21+0300

2026-11-26T23:21+0300

2026-11-26T23:21+0300

россия

газ

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ разработало законопроект, формирующий единую систему долгосрочного планирования в энергетике на основе целевых топливно-энергетических балансов и схем развития газоснабжения, сообщило министерство. "Минэнерго России разработало поправки в законодательство, направленные на запуск новых инвестиционных циклов в электроэнергетике, газовой отрасли и нефтяном секторе. Законопроект предусматривает формирование единой системы долгосрочного планирования на основе целевых топливно-энергетических балансов (ТЭБ) и схем развития газоснабжения", - говорится в сообщении. Уточняется, что документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. По словам директора департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артема Верхова, главной задачей предлагаемых изменений является выстраивание единой системы планирования. Она позволит "увязать долгосрочную потребность экономики и населения в энергоресурсах с развитием газовой инфраструктуры", отметил Верхов. Он добавил, что поправки направлены на повышение эффективности планирования развития газовой инфраструктуры, обеспечение потребностей населения и промышленности и укрепление экономической безопасности регионов. Как отмечается в сообщении, законопроект предусматривает учет потребностей не только действующих предприятий, но и производств, находящихся на стадии строительства и планирования. Это позволит заблаговременно оценивать потребность в газе, доступность ресурсов и экономическую эффективность инфраструктурных решений. Целевой ТЭБ России станет основой для разработки генсхем развития отраслей топливно-энергетического комплекса, подчеркнули в министерстве. На основе генсхемы развития газовой отрасли РФ будут формироваться региональные схемы газоснабжения, а затем - муниципальные, что обеспечит согласованность планов развития газовой инфраструктуры на всех уровнях.

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