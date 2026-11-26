https://1prime.ru/20261126/minfin-875590261.html
IT-директор Минфина США занимался видеоигрой в дни хакерской атаки на ведомство
IT-директор Минфина США занимался видеоигрой в дни хакерской атаки на ведомство - 26.11.2026, ПРАЙМ
IT-директор Минфина США занимался видеоигрой в дни хакерской атаки на ведомство
Директор по информационным технологиям министерства финансов США Сэм Коркос занимался разработкой компьютерной игры в дни, когда ведомство столкнулось с... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T16:28+0300
2026-11-26T16:28+0300
2026-11-26T16:28+0300
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Директор по информационным технологиям министерства финансов США Сэм Коркос занимался разработкой компьютерной игры в дни, когда ведомство столкнулось с последствиями хакерской атаки, следует из изученных РИА Новости записей на интернет-платформе для совместной разработки программного обеспечения GitHub. Коркос с помощью искусственного интеллекта Claude создает собственную версию популярной компьютерной стратегии Civilization под названием Legatum. Судя по опубликованной на GitHub истории обновлений, в последние дни велась работа над музыкальным сопровождением игры и игровыми подсказками. Продолжение работы над личным проектом на фоне проблем с информационными системами минфина вызвало критику со стороны пользователей платформы, которые призвали чиновника заняться обеспечением кибербезопасности ведомства. В ответ на одно из таких обращений с аккаунта Коркоса было опубликовано сгенерированное искусственным интеллектом сообщение о том, что данный раздел платформы предназначен для обсуждения технических ошибок и предложений по улучшению игры. После этого обсуждение было закрыто. Сам Коркос в ответ на критику заявил в социальной сети X, что процесс разработки игры автоматизирован - искусственный интеллект выполняет поставленные ему задачи по написанию и доработке программного кода без непосредственного участия чиновника. При этом из опубликованных на GitHub записей нельзя установить, занимался ли Коркос личным проектом в рабочее время. Подразделение минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями 24 ноября сообщило о несанкционированном доступе к части своих информационных систем. Из-за перебоев в их работе американские финансовые организации столкнулись с трудностями при подаче отчетов о подозрительных операциях.
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технологии, финансы, минфин сша, github, сша
Технологии, Финансы, Минфин США, GitHub, США
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Директор по информационным технологиям министерства финансов США Сэм Коркос занимался разработкой компьютерной игры в дни, когда ведомство столкнулось с последствиями хакерской атаки, следует из изученных РИА Новости записей на интернет-платформе для совместной разработки программного обеспечения GitHub.
Коркос с помощью искусственного интеллекта Claude создает собственную версию популярной компьютерной стратегии Civilization под названием Legatum. Судя по опубликованной на GitHub истории обновлений, в последние дни велась работа над музыкальным сопровождением игры и игровыми подсказками.
Продолжение работы над личным проектом на фоне проблем с информационными системами минфина вызвало критику со стороны пользователей платформы, которые призвали чиновника заняться обеспечением кибербезопасности ведомства. В ответ на одно из таких обращений с аккаунта Коркоса было опубликовано сгенерированное искусственным интеллектом сообщение о том, что данный раздел платформы предназначен для обсуждения технических ошибок и предложений по улучшению игры. После этого обсуждение было закрыто.
Сам Коркос в ответ на критику заявил в социальной сети X, что процесс разработки игры автоматизирован - искусственный интеллект выполняет поставленные ему задачи по написанию и доработке программного кода без непосредственного участия чиновника. При этом из опубликованных на GitHub записей нельзя установить, занимался ли Коркос личным проектом в рабочее время.
Подразделение минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями 24 ноября сообщило о несанкционированном доступе к части своих информационных систем. Из-за перебоев в их работе американские финансовые организации столкнулись с трудностями при подаче отчетов о подозрительных операциях.