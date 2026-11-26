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Товарооборот России и КНДР в 2026 году вырастет на треть

Товарооборот России и КНДР в 2026 году вырастет на треть - 26.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и КНДР в 2026 году вырастет на треть

Товарооборот России и КНДР в 2026 году, как ожидается, вырастет почти на треть, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:51+0300

2026-11-26T18:51+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и КНДР в 2026 году, как ожидается, вырастет почти на треть, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ. Глава Минприроды РФ Александр Козлов является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) России и КНДР. Заседание МПК России и КНДР проходит с 25 по 27 ноября в Пхеньяне. "С экономической точки зрения заканчиваем 2026 год позитивно: рост товарооборота почти на треть по сравнению с прошлым годом. Основная номенклатура - сельскохозяйственная продукция (мука, масло, субпродукты)", - говорится в сообщении.

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россия, мировая экономика, кндр, пхеньян, александр козлов, минприроды