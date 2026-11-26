https://1prime.ru/20261126/minpromtorg-875601861.html
Минпромторг возобновит компенсацию затрат на сертификацию продукции за рубежом
Минпромторг возобновит компенсацию затрат на сертификацию продукции за рубежом - 26.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг возобновит компенсацию затрат на сертификацию продукции за рубежом
Минпромторг России со следующего года возобновит компенсацию затрат на сертификацию продукции на внешних рынках и поддержку открытия сервисных центров, сказал... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T20:13+0300
2026-11-26T20:13+0300
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бизнес
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России со следующего года возобновит компенсацию затрат на сертификацию продукции на внешних рынках и поддержку открытия сервисных центров, сказал статс-секретарь - замглавы ведомства Роман Чекушов.
"Со следующего года мы возобновляем еще две меры поддержки: это компенсация затрат на сертификацию… и система сервисных центров. Мы поддерживаем развитие сервисных центром за рубежом", - сказал Чекушов в рамках подкаста бренд-медиа ВТБ.
Финансирование национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в 2027-2029 годах запланировано в объеме 356,6 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров и продукции агропромышленного комплекса, а также на создание зарубежной инфраструктуры поддержки экспорта. Согласно документу, прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году ожидается не менее чем на две трети по отношению к уровню 2023 года.
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бизнес, финансы, минпромторг, втб
Бизнес, Финансы, Минпромторг, ВТБ
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России со следующего года возобновит компенсацию затрат на сертификацию продукции на внешних рынках и поддержку открытия сервисных центров, сказал статс-секретарь - замглавы ведомства Роман Чекушов.
"Со следующего года мы возобновляем еще две меры поддержки: это компенсация затрат на сертификацию… и система сервисных центров. Мы поддерживаем развитие сервисных центром за рубежом", - сказал Чекушов в рамках подкаста бренд-медиа ВТБ.
Финансирование национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в 2027-2029 годах запланировано в объеме 356,6 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров и продукции агропромышленного комплекса, а также на создание зарубежной инфраструктуры поддержки экспорта. Согласно документу, прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году ожидается не менее чем на две трети по отношению к уровню 2023 года.