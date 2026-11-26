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Мишустин: российская экономика успешно растет вопреки санкциям

Мишустин: российская экономика успешно растет вопреки санкциям - 26.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин: российская экономика успешно растет вопреки санкциям

Российская экономика вопреки санкциям продолжает рост, ВВП в январе-сентябре увеличился на 0,8% в годовом выражении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T16:18+0300

2026-11-26T16:18+0300

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россия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российская экономика вопреки санкциям продолжает рост, ВВП в январе-сентябре увеличился на 0,8% в годовом выражении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вопреки различным вызовам движение идет вперед с сохранением акцента нашей политики на укреплении высокотехнологичных отраслей, которые дают большую добавленную стоимость. Валовой внутренний продукт прибавил за отчетный период 0,8%, одним из локомотивов остается машиностроение", - отметил он в ходе заседания правительства, на котором рассматривается отчет об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2026 года. Ранее в ноябре в Минэкономразвития сообщили, что темпы роста ВВП России по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза в 0,6%. Экономика России в третьем квартале текущего года выросла на 1% в годовом выражении после роста на 1,3% во втором, свидетельствовала предварительная оценка Росстата. ВВП России по итогам текущего года вырастет в пределах 1%, несмотря на ущерб в отдельных отраслях экономики от атак, заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках пленарного заседания Госдумы в ноябре. В октябре ЦБ уточнил прогноз роста ВВП России в 2026 году - до 0,5-1% с 0-1%.

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россия, михаил мишустин, эльвира набиуллина, росстат, госдума