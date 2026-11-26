https://1prime.ru/20261126/mishustin-875590385.html
Ненефтегазовые доходы бюджета России в 4,5 раза превысили нефтегазовые
Ненефтегазовые доходы бюджета России в 4,5 раза превысили нефтегазовые - 26.11.2026, ПРАЙМ
Ненефтегазовые доходы бюджета России в 4,5 раза превысили нефтегазовые
Доходы российского бюджета за 9 месяцев оказались выше прогнозного уровня, при этом объем ненефтегазовых поступлений в 4,5 раза превышает нефтегазовые, заявил... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T16:27+0300
2026-11-26T16:27+0300
2026-11-26T16:28+0300
россия
финансы
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Доходы российского бюджета за 9 месяцев оказались выше прогнозного уровня, при этом объем ненефтегазовых поступлений в 4,5 раза превышает нефтегазовые, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Доходы превысили прогноз, составили более 29,5 триллиона рублей. Произошло это за счет роста ненефтегазовых поступлений. Сейчас они почти в 4,5 раза превышают нефтегазовые. Что касается расходов, они увеличились на 5,4 процентных пункта к аналогичному периоду прошлого года", - отметил он в ходе заседания правительства, на котором рассматривается отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев. Эти ресурсы, пояснил Мишустин, были использованы для решения задач в социальной сфере, а также для дальнейшего продвижения к национальным целям развития, которые были определены главой государства. "Нарастили финансирование сферы образования, научно-технических работ, сельского хозяйства, судостроения и ряда других направлений", - добавил он.
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россия, финансы, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин
Ненефтегазовые доходы бюджета России в 4,5 раза превысили нефтегазовые
Мишустин: ненефтегазовые доходы бюджета России в 4,5 раза превысили нефтегазовые
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Доходы российского бюджета за 9 месяцев оказались выше прогнозного уровня, при этом объем ненефтегазовых поступлений в 4,5 раза превышает нефтегазовые, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Доходы превысили прогноз, составили более 29,5 триллиона рублей. Произошло это за счет роста ненефтегазовых поступлений. Сейчас они почти в 4,5 раза превышают нефтегазовые. Что касается расходов, они увеличились на 5,4 процентных пункта к аналогичному периоду прошлого года", - отметил он в ходе заседания правительства, на котором рассматривается отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев.
Эти ресурсы, пояснил Мишустин, были использованы для решения задач в социальной сфере, а также для дальнейшего продвижения к национальным целям развития, которые были определены главой государства.
"Нарастили финансирование сферы образования, научно-технических работ, сельского хозяйства, судостроения и ряда других направлений", - добавил он.