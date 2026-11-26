https://1prime.ru/20261126/mishustin-875604954.html
Мишустин назначил Ахмеда Азимова торговым представителем РФ в Саудовской Аравии
Мишустин назначил Ахмеда Азимова торговым представителем РФ в Саудовской Аравии - 26.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин назначил Ахмеда Азимова торговым представителем РФ в Саудовской Аравии
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ахмеда Азимова торговым представителем РФ в Саудовской Аравии, соответствующее распоряжение размещено на сайте... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T22:09+0300
2026-11-26T22:09+0300
2026-11-26T22:09+0300
бизнес
россия
саудовская аравия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ахмеда Азимова торговым представителем РФ в Саудовской Аравии, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Азизова Ахмеда Сахратулаевича торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в документе.
Мишустин другим распоряжением освободил Станислава Янковца от данной должности по его просьбе.
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бизнес, россия, саудовская аравия, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Михаил Мишустин
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ахмеда Азимова торговым представителем РФ в Саудовской Аравии, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Азизова Ахмеда Сахратулаевича торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в документе.
Мишустин другим распоряжением освободил Станислава Янковца от данной должности по его просьбе.