https://1prime.ru/20261126/mishustin-875605127.html

Мишустин назначил Алексея Андреева торговым представителем РФ в ОАЭ

Мишустин назначил Алексея Андреева торговым представителем РФ в ОАЭ - 26.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин назначил Алексея Андреева торговым представителем РФ в ОАЭ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Андреева торговым представителем РФ в ОАЭ, соответствующее распоряжение размещено на сайте... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T22:18+0300

2026-11-26T22:18+0300

2026-11-26T22:18+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Андреева торговым представителем РФ в ОАЭ, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Андреева Алексея Викторовича торговым представителем Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте распоряжения, подписанного Мишустиным. Премьер-министр освободил от данной должности Андрея Терехина в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе.

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