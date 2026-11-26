https://1prime.ru/20261126/mishustin-875605127.html
Мишустин назначил Алексея Андреева торговым представителем РФ в ОАЭ
Мишустин назначил Алексея Андреева торговым представителем РФ в ОАЭ - 26.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин назначил Алексея Андреева торговым представителем РФ в ОАЭ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Андреева торговым представителем РФ в ОАЭ, соответствующее распоряжение размещено на сайте... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T22:18+0300
2026-11-26T22:18+0300
2026-11-26T22:18+0300
россия
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Андреева торговым представителем РФ в ОАЭ, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Андреева Алексея Викторовича торговым представителем Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте распоряжения, подписанного Мишустиным.
Премьер-министр освободил от данной должности Андрея Терехина в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе.
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россия, оаэ, михаил мишустин
РОССИЯ, ОАЭ, Михаил Мишустин
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Андреева торговым представителем РФ в ОАЭ, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Андреева Алексея Викторовича торговым представителем Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте распоряжения, подписанного Мишустиным.
Премьер-министр освободил от данной должности Андрея Терехина в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе.