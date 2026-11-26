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МКАС установил исторический рекорд по числу принятых к производству исков

МКАС установил исторический рекорд по числу принятых к производству исков - 26.11.2026, ПРАЙМ

МКАС установил исторический рекорд по числу принятых к производству исков

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ установил исторический рекорд по количеству принятых к производству... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T16:55+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ установил исторический рекорд по количеству принятых к производству исков, с начала года их число превысило одну тысячу, сообщил РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Вадим Чубаров. "Впервые за почти 95-летнюю историю МКАС преодолел рубеж в 1 тысячу дел за год. Таким образом, по сравнению с 2017 годом, когда в России была проведена реформа третейского разбирательства, количество исков увеличилось почти втрое", - отметил Чубаров. По его словам, порядка 270 поступивших в 2026 году исков приходится на международные коммерческие споры, около 10% из которых составляют споры между нерезидентами РФ. При этом истцами нередко выступают компании из недружественных стран. На фоне переориентации российского бизнеса на восточные рынки порядка 50% международных споров в текущем году приходится на споры с участием компаний из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), без учета российских предприятий. "Даже в непростых внешнеполитических условиях решения МКАС продолжают приводиться в исполнение за рубежом в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, участниками которой являются более 170 государств. В 2023-2026 годах решения МКАС были приведены в исполнение государственными судами Италии, Канады, США, Сербии, Китая и ряда других стран. Обращение зарубежных компаний, в том числе не имеющих российской стороны в споре, свидетельствует о сохраняющемся доверии иностранных предпринимателей к российскому арбитражу", - подчеркнул собеседник агентства. В компетенцию суда входит рассмотрение практически любых гражданско-правовых споров, в том числе вытекающих из договоров, заключенных в рамках федерального закона № 223-ФЗ о закупках отдельными видами юридических лиц. МКАС при ТПП РФ является одним из старейших постоянно действующих арбитражных учреждений мира. В 2027 году МКАС отметит 95-летие.

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